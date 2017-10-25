HTC U11 Plus Tanıtımı için Resmi Paylaşım Yapıldı

Kötü bir dönem geçiren HTC, akıllı telefon yarışında yeniden var olmak adına son kozlarını oynamaya devam ediyor. Pixel 2 akıllı telefon üretimleriyle beraber bir miktar daha yüksek oranda satış elde eden mobil dev, şimdilerde ise amiral gemisi akıllı telefon modellerini yenilemeye hazırlanıyor. HTC U11 Plus olarak tanıtılacak olan yeni seri akıllı telefonların özelliklerinin neler olacağı konusunda uzun süredir devam eden tartışmalar dikkat çekerken, bir yandan yenilenecek olan akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağı konuşulmaya başlanmıştı. Şimdi ise bu konuda da resmi bir açıklama geldi. HTC U11 Plus için marka kendi sosyal medya hesabından tanıtım afişlerini paylaştı.
HTC U11 Plus Kasım Ayında Tanıtılacak
Marka tarafından HTC U11 Plus akıllı telefonları için yapılan afiş paylaşımına göre merakla beklenen model 2 Kasım tarihinde tanıtılacak. Önümüzdeki hafta içerisinde tanıtılacağı ortaya çıkan HTC U11 Plus akıllı telefonlarının yanı sıra, bazı sürprizler gelebileceği de belirtiliyor. Özellikle HTC U11 Plus modeline eşlik edecek olan Life modeli ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu detaylar önümüzdeki hafta kesinleşecek. Tanıtım öncesinde beklenen HTC U11 Plus özelliklerini de aşağıda özetledik.
HTC U11 Plus Beklenen Özellikler
- 99 inç ekran ve 1440 X 2880 çözünürlük değeri
- Snapdragon 835 işlemci modeli
- 4/6 GB RAM seçenekleri
- 128 GB depolama alanı
- 12 MP f/1.7 arka kamera ve 8 MP selfie kamerası
- Android Oreo işletim sistemi
HTC U11 Life Beklenen Özellikler
- 2 inç ekran ve Full HD çözünürlük değeri
- Snapdragon 660 işlemci
- 3 GB RAM
- Android Oreo işletim sistemi
- 16 MP arka ve 16 MP ön kamera
- 2600 mAh batarya