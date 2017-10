HTC U11 Plus Tanıtımı için Resmi Paylaşım Yapıldı

HTC U11 Plus modelinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. HTC U11 Plus tanıtımı için resmi açıklama marka tarafından geldi. Peki yeni model ne zaman tanıtılacak?

Kötü bir dönem geçiren HTC, akıllı telefon yarışında yeniden var olmak adına son kozlarını oynamaya devam ediyor. Pixel 2 akıllı telefon üretimleriyle beraber bir miktar daha yüksek oranda satış elde eden mobil dev, şimdilerde ise amiral gemisi akıllı telefon modellerini yenilemeye hazırlanıyor. HTC U11 Plus olarak tanıtılacak olan yeni seri akıllı telefonların özelliklerinin neler olacağı konusunda uzun süredir devam eden tartışmalar dikkat çekerken, bir yandan yenilenecek olan akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağı konuşulmaya başlanmıştı. Şimdi ise bu konuda da resmi bir açıklama geldi. HTC U11 Plus için marka kendi sosyal medya hesabından tanıtım afişlerini paylaştı.

HTC U11 Plus Kasım Ayında Tanıtılacak

Marka tarafından HTC U11 Plus akıllı telefonları için yapılan afiş paylaşımına göre merakla beklenen model 2 Kasım tarihinde tanıtılacak. Önümüzdeki hafta içerisinde tanıtılacağı ortaya çıkan HTC U11 Plus akıllı telefonlarının yanı sıra, bazı sürprizler gelebileceği de belirtiliyor. Özellikle HTC U11 Plus modeline eşlik edecek olan Life modeli ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu detaylar önümüzdeki hafta kesinleşecek. Tanıtım öncesinde beklenen HTC U11 Plus özelliklerini de aşağıda özetledik.

HTC U11 Plus Beklenen Özellikler

99 inç ekran ve 1440 X 2880 çözünürlük değeri

Snapdragon 835 işlemci modeli

4/6 GB RAM seçenekleri

128 GB depolama alanı

12 MP f/1.7 arka kamera ve 8 MP selfie kamerası

Android Oreo işletim sistemi

HTC U11 Life Beklenen Özellikler