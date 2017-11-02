HTC U11 Plus ve HTC U11 Life Modelleri Tanıtıldı! Yeni Serilerin Tüm Özellikleri

HTC U11 Plus ve HTC U11 Life akıllı telefonlarının tanıtımı gerçekleştirildi. HTC U11 Plus ve HTC U11 Life modellerinin tüm özellikleri ve fiyatları!

HTC, bir süredir geriye doğru gidiş haberleriyle gündem oluyor. Teknoloji devi, son günlerde Google ile yaptığı anlaşma ve Pixel 2 üretimiyle beraber zarar oranını düşürmüş olsa da mobil alanda istenen hareketliliği elde edemedi. Bu durumu değiştirmek isteyen HTC, sonunda beklenen adımları attı ve HTC U11 Plus ve HTC U11 Life modellerini tanıttı. Amiral gemisi akıllı telefonlarının farklı varyasyonları olarak tanıtılan yeni serilerle beraber, markanın bir kez daha hareketliliği sağlayacağı görüldü. Telefonların özelliklerine geçelim.

HTC U11 Plus Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Tasarım: Tasarım kısmında bir yenilenme durumu söz konusu. HTC U11 Plus modelinin çerçevesiz ekranlı modellere yakın olduğu görülüyor. Çerçevesiz ekrana sahip olan HTC U11 Plus arka kısımda da parmak izi sistemini sunuyor ve telefonun önünde herhangi bir fiziksel tuş bulunmuyor.

Ekran: Ekran kısmında da önemli bir yenilik var. 6 inç ekran boyutuna sahip olan HTC U11 Plus, Super LCD ekran teknolojisi sunuyor. 1440 X 2880 piksel çözünürlük değerine sahip olan ekranın Glass 5 cam teknolojisi de standart olarak gelmekte. Bunun dışında çerçevesiz ekranlarda yer alan görüntü formatı 18:9, Plus modelinde de yer alıyor.

Teknik Detaylar: Amiral gemisi modelinde gördüğümüz teknik özelliklere oldukça benzer bir telefon ile karşılaştık. HTC U11 Plus, 4 ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek seçeneği sunuluyor. Snapdragon 835 işlemci serisine sahip olan telefon, ultrapixel 3 teknolojisiyle geliştirilmiş olan 12 MP f/1.7 diyafram açıklığında bir kameraya sahip. Ön kısımda 85 derece görüş açısına sahip olan 8 MP bir kamera kullanılıyor. Hızlı şarj desteği, Android Oreo, IP68 sertifikası ve 3930 mAh bataryası da modelin ekstra yönleri.

Fiyat: 799 Euro

HTC U11 Life

HTC U11 Plus ve HTC U11 Life ikilisinin düşük modeli olan Lite serisine geçelim.

Tasarım: Tasarım kısmında önemli değişiklikler var. Plus modelinde olduğu gibi bir çerçevesiz ekran söz konusu değil. Parmak izinin bulunduğu bir Home tuşu mevcut. Arka kısımda ise daha basit bir kamera yer alıyor. Ayrıca bu model biraz daha küçük.

Ekran: 5.2 inç ekran boyutu ile biraz daha mini olan HTC U11 Life, Full HD çözünürlük değerine sahip. Fakat ekstra bir yenilik söz konusu değil.

Teknik Özellikler: Orta sınıf akıllı telefon modeli olan HTC U11 Life modelinin, 4 GB RAM bellek miktarına sahip olduğu ve Snapdragon 630 işlemcilerini kullandığı görülüyor. 1.8 GHz hıza sahip olan işlemci orta sınıfı temsil ediyor. Bunun dışında arka kısımda 16 MP değerinde kamera bulunan model, f/2.0 diyafram açıklığı ve 4K kayıt gibi detaylarla geliyor. 2600 mAh değerinde bir batarya, IP 67 sertifikası ve Android Oreo işletim sistemi de ekstralar.

Fiyat: 350 dolar.