Huawei Enjoy 8e Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Akıllı telefon modellerini sürekli olarak güncelleyen Huawei, Çinli teknoloji devleri arasında yükselmesinin yanında dünya pazarında da yükselmeye başladı. Son olarak P20 ve P20 Pro modelleriyle kendisini gösteren marka, bir yandan da orta segment modellerini güncelliyor. Bu noktada markanın yeni akıllı telefonlarından birisi de Huawei Enjoy 8e akıllı telefonları oldu. Aslında 3 bir seri olarak tanıtılan modelin yeni serisinin adı ise Enjoy 8e olduğunu gördük. Tasarımı ve özellikleri ile dikkat çeken modelin detaylarına bakalım.

Huawei Enjoy 8e Tasarımı Nasıl?

Huawei Enjoy 8e tasarımında yeni neslin işaretlerini görmek mümkün oluyor. Huawei Enjoy 8e akıllı telefonları ön kısımda neredeyse çerçevesiz bir ekran kullanıyor ve fiziksel bir tuşa yer vermiyor. Telefonların arka kısmında geçtiğimizde de son dönemin popüler tasarımı olan ve iPhone 7 Plus tasarımı olarak değerlendirilen tasarımın kullanıldığını görüyoruz. Yan yana çift kamera kullanan ve ortalanmış bir parmak izi sensörü kullanan akıllı telefon, 4 farklı renk seçeneği ile başarılı bir tasarım deneyimi sunuyor.

Huawei Enjoy 8e Ekranları

Yeni modelin ekranlarında yine geniş format tercihi yapılmış. 18:9 ekran oranına sahip olan Huawei Enjoy 8e, 5.7 inç ekran boyutuyla geliyor. Bu değerler içerisinde çözünürlük ise HD çözünürlük değeri ile biraz geri planda kalıyor. Ekran teknolojisinde de yine LCD tercih edilmiş durumda.

Huawei Enjoy 8e Teknik Özellikler

Huawei Enjoy 8e akıllı telefonlarının teknik özellikleri kısmında da giriş seviyesi detaylarını görüyoruz. 1.4 GHz hızında çalışan ve 8 çekirdekli olması ile beğeni toplayan Snapdragon 430 işlemcileri, Adreno 505 grafik birimini kullanıyor ve işlemcilere 3 GB RAM bellek miktarı eşlik ediyor.

13 MP + 2 MP çift arka kamera kullanan telefonun 32 GB depolama alanı ve 5 MP ön kamerasının bulunması da diğer detayları. Çok yüksek özelliklere sahip olmayan ve giriş seviyesine hitap eden modelin, 3000 mAh değerinde bataryasının bulunduğunu ve Oreo işletim sistemiyle geldiğini de eklemek gerek. Bunlarla beraber fiyat ise 175 dolar olacak.