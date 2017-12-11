Huawei Honor 8 ve Honor 8 Pro için Android Oreo Geliyor

Huawei Honor 8 ve Honor 8 Pro akıllı telefonları için güncelleme müjdesi geldi. Huawei Honor 8 ve Honor 8 Pro Android Oreo ne zaman geliyor?

Huawei, Android güncellemeleri konusunda en hızlı davranan markalardan biri oldu. Çinli teknoloji devi yeni seri akıllı telefonları için bir bir Android Oreo güncellemeleri yayınlamaya başladı. Yeni seri akıllı telefonların güncellemelerinden sonra ise marka ardı ardına eski serileri içinde güncellemeler yayınlanmaya başladı. Son olarak Huawei Honor 9 ve Honor V9 modelleri için güncellemelerin yayınlandığını görmüştük. Bununla beraber Mate 9 ve Mate 9 Pro modelleri içinde güncellemeler yayınlanmıştı. Daha eski seriler içinde güncelleme gelecek mi derken, beklene açıklama en yetkili isimden geldi. Huawei CEO’su tarafından gelen bilgilere göre Huawei Honor 8 ve Honor 8 Pro modelleri içinde güncelleme gündemde.

Huawei Honor 8 ve Honor 8 Pro Ne Zaman Güncelleme Alacak?

Huawei Honor 8 ve Honor 8 Pro akıllı telefonlarının eski serilerden olmasına rağmen Android Oreo güncellemelerini alacağı belirtiliyor. Ünlü CEO tarafından yapılan açıklamaya göre şimdiden beta sürümü için hazırlıklar başlamış durumda.

Bu nedenle şu an için Huawei Honor 8 ve Honor 8 Pro Android Oreo güncellemesinin ne zaman geleceği konusunda net bir bilgi yok. Fakat beklenti önümüzdeki hafta içerisinde beta sürecinin kullanıcılara açılacak olması.