Huawei Honor 9 Lite Basın Görselleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Mate 10, Mate 10 Pro, Honor 7s derken birçok yeni akıllı telefon ile yoluna devam eden Huawei, yeni akıllı telefonlar ile serilerini zenginleştirme konusunda oldukça kararlı gibi gözüküyor. Ayda bir iki yeni model ile gündeme gelen markanın, son olarak Huawei Honor 9 Lite modeli ortaya çıktı.

Yeni akıllı telefonlarının gelmeye devam edeceğini gösteren markanın, Huawei Honor 9 Lite modelinde ise daha uygun fiyatlı bir seri ile kullanıcıların karşısında olacağı düşünülüyor. Telefonlar hakkında ortaya çıkan son bilgilerde bunu kanıtlar nitelikte oldu. Sözü uzatmadan tanıtımdan önce ortaya çıkan görsellere ve özelliklere bakalım.

Huawei Honor 9 Lite İle Tasarımını Bire Bir Yansıtacak

TENAA ve Huawei kaynaklarında paylaşılan görsellere göre Huawei Honor 9 Lite, tek tasarım ürünü olacak. Yani markanın artık genel olarak benimsenmiş olan tasarımı doğrudan kullanılmış olacak. Arka kapakta yan yana kameralar ve parmak izinin bulunacak olan telefonların, ekran kısmında da yine geniş bir ekran kullanımı ve herhangi bir tuş bulunmayan yapı aynen korunacak gibi duruyor.

Hesaplı Bir Telefon Geliyor

Öte yandan telefonların sistem özelliklerine göre yapılan değerlendirmede de çok daha uygun bir telefondan söz edilmekte. Paylaşılan bilgilere göre Kirin 659 işlemcileri ve 4 GB RAM bellek miktarına sahip olarak gelmesi beklenen Huawei Honor 9 Lite, 5.65 inç ekrana ve 18:9 ekran oranına sahip olan orta segment telefonlardan biri olacak. 13+2 MP çift kamerası ve Oreo işletim sistemiyle fark yaratacağı konuşulan telefonların tanıtımının ise 21 Aralık gününce yapılacağı iddiası var.