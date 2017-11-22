Huawei Honor V10 Canlı Görüntülendi

En aktif markalardan biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Huawei, Mate 10 modellerinin tanıtımından sonra daha düşük fiyatlı bir akıllı telefon sunacağının sözünü vermişti. Marka tarafından gelen bilgilerden sonra yeni telefonun ne zaman geleceği ve nasıl özelliklere sahip olacağı bir hayli tartışıldı. Huawei Honor V10 adı ile gelecek yeni modellerin, geçtiğimiz hafta içerisinde TENAA üzerinde özelliklerinin ortaya çıktığını gördük.

Huawei Honor V10 modelinin TENAA başvurusu sonrasında birçok özelliği görüntülenmiş ve hemen ardından da telefonların çıkış tarihi paylaşılmıştı. 28 Kasım tarihinde satışa çıkacak olan Huawei Honor V10 akıllı telefonlarının, özellikleri ve çıkış tarihinden sonra, son olarak ise canlı görselleri ortaya çıktı.

Huawei Honor V10 Çerçevesiz Model Olacak

Huawei Honor V10 modeli için paylaşılan yeni görseller, telefonların Mate modeline benzer bir tasarım kullanacağını doğruluyor. Yine ön kısımda sonsuz ekran kullanımı yapılacağı ve çerçevesiz bir tasarımın detaylandırılacağı öne çıkıyor. Yine fiziksel bir tuşu bulunmayacak olan Huawei Honor V10, tasarım konusunda da iddialı olacak orası kesin.

Huawei Honor V10 Özellikleri Nelerdi?

Canlı görsellerden sonra ortaya çıkan tasarımın dışında, beklenen sistem özellikleri konusunda neleri bildiğimizi hatırlayalım. Huawei Honor V10, daha düşük fiyatlı bir akıllı telefon olacak fakat yine Kirin 970 işlemcilerini bulunduracak. 6 GB RAM ve 128 GB’a kadar varan depolama alanını da kullanıcılarla buluşturacak olan telefonun 5.99 inç ekran kullanması bekleniyor. Yine 20 MP ve 16 MP çift arka kamera yer alacak olan telefonda, 13 MP özel ön kameranın kullanılması bekleniyor. Daha fazla bilgiyi tanıtım sonrası vereceğiz.