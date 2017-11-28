Huawei Honor V10 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Satış Fiyatları Açıklandı

Huawei Honor V10 akıllı telefonları tanıtıldı. Huawei Honor V10 modelinin özellikleri ve satış fiyatları nasıl? Huawei Honor V10 alınır mı?

Huawei, son dönemin en aktif markalarından bir tanesi. Apple’ın bile önüne geçen bir marka olarak adından sıkça söz ettiren markanın, son olarak Mate 10 modelleriyle kendisini gösterdiğine tanık olduk. Yapay zekalı akıllı telefonlarını piyasaya süren markanın, bu kez ise Huawei Honor V10 modeliyle sektörde yerini aldığını gördük. Yine üst düzey bir akıllı telefon modeliyle karşı karşıya kaldığımızı belirterek, Huawei Honor V10 akıllı telefonlarının özelliklerine geçelim.

Huawei Honor V10 Tasarım ve Ekran Özellikleri

Yeni akıllı telefonların tasarım kısmından işe başlamak gerekecek. Yine son yıllardan alışık olduğumuz bir geniş ekran teknolojisi karşımıza çıktı. Çerçevelerinin oldukça ince olduğu görülen yeni modelin, ön kısmında menü tuşuna yer verilerek bir alan bırakılmış. Arka kısımda yan yana çift kamera kullanımına devam ediliyor ve parmak izi ön kısımda.

Ekran kısmında ise 5.99 inç boyutu kullanılıyor. 18:9 ekran oranıyla beraber sunulan Full HD + çözünürlük değeri, başarılı bir ekrandan söz etmemizi sağlıyor. Fakat burada Home tuşu için ayrılan bölümün ekran kasa oranını biraz azalttığını söylemek gerekiyor. Ekran kasa oranı %78,6 seviyelerinde.

Huawei Honor V10 Teknik Sistemler

Telefonun teknik özelliklerine geldiğimiz zamanda amiral gemilerine benzer özellikler görüyoruz. Kirin 970 gibi yapay zeka ile donatılmış olan bir işlemciye sahip olan telefon, 4 veya 6 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek seçimi sunmakta. Kamera kısmında da yine başarılı bir seriden söz ediyoruz. 16 MP monokrom kamera ve 20 MP renkli kamera yine oldukça iddialı.

Huawei Honor V10 çift kamerasının yanı sıra ön kısımda geniş açılı 13 MP kamerasının da yer aldığını belirtelim. Fakat öne kamera istenen değerlerde başarı sağlayacakmış gibi gözükmüyor. Biraz daha üst seviye bir model beklentisi vardı.

Huawei Honor V10 Ekstralar ve Fiyat

Gelelim ek özelliklere. Telefonlarda 3750 mAh batarya ve tabii ki hızlı şarj teknolojisi var. Bunun dışında Emotion UI 8 arayüzüne sahip olan Android Oreo işletim sistemi sunuluyor. Hemen hemen son Mate serisine benzer telefonun fiyatı ise ilk model için 410 dolar olarak açıklandı. 5 Aralık sonrasında 4 farklı renk seçeneğiyle yeni modeli görebileceğiz.