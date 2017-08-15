Huawei Mate 10 Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

iPhone 8 akıllı telefonlarına bile rakip olarak geleceği konuşulan Huawei Mate 10 serisi, her geçen gün biraz daha netlik kazanmaya başladı. Yeni seri akıllı telefonların hem sistem özellikleri hem de tasarımlarıyla ilgili açıklamalar devam ediyor. Son olarak markanın CEO’su tarafından bir açıklama yapılmış ve açık açık iPhone 8 modeline meydan okunmuştu. Tüm bu açıklamaların ardından Huawei Mate 10 modeli için yeni render görüntüleri de ortaya çıktı.

Huawei Mate 10 Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni render görüntülerine baktığımızda Huawei Mate 10, tasarım kısmında modaya uyacak ve çerçevesiz ekran kullanımı yapacak. Ön kısmında çok daha geniş bir ekran sunulduğu görülen Huawei Mate 10, ekran boyutu olarak ise 6.1 inç sunacak. Görsellerde görüldüğü gibi tam ekran teknolojisi ve 6.1 inç geniş ekranın birleşmesi ise epey tatmin edici bir teknolojinin sunulmasını sağlayacak.

Teknik kısımda 6 GB RAM bellek miktarı kullanacağı ve Kirin 970 işlemci serisine sahip olacağı açıklanan telefonların, 64 GB depolama alanı sunması ve 4000 mAh gibi oldukça geniş bir bataryaya sahip olacağı bilgisi var.

Huawei Mate 10 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Son render görüntülerinden sonra Huawei Mate 10 modelinin fiyatı konusunda da bazı tahminler ortaya çıktı. 1000 dolar gibi fiyat bandında olması beklenen serinin, amiral gemisi akıllı telefon savaşında ne kadar başarı sağlayacağını bekleyip göreceğiz.