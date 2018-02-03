Huawei P20 Kılıf Görselleriyle Beraber Ortaya Çıktı

Kısa süre sonra tanıtılması beklenen yeni Huawei amiral gemisi akıllı telefonlarının, tanıtımının hemen öncesinde yeni modelin detayları gelmeye devam ediyor. İlk olarak telefonların içerisinde yer alacak olan işlemci modeli konusunda bilgiler elde etmiştik. Bu modelin içerisinde Kirin 970 serisinin yer alacağı ve Mate 10 Pro benzeri bir işlemci RAM uyumu sunulacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Huawei P20 akıllı telefonlarının tasarımlarını gösteren detaylar ortaya çıktı. Huawei P20 akıllı telefonlarının ne kadar iddialı seriler olacağını gösteren detaylara göre bir ilki de görmüş olacağız.

Huawei P20 Üç Kamera İle Geliyor

Elde edilen bilgilere göre Huawei P20 akıllı telefonlarında 3 adet kamera kullanımına yer verilecek. Son paylaşılan kılıf görselleri bunu net bir şekilde ortaya koymuş durumda. Ön kısımda yine beklendiği gibi çerçevesiz bir ekran kullanması beklenen Huawei P20 akıllı telefonlarının, arka kısımda 3 kamerayı ise üst üste sıralayacağından söz ediliyor.

Tasarım görselleri de bunu net bir şekilde ortaya koymuş durumda. Ekran kısmı belki son amiral gemisi serilere benzer olacak ancak arka kısımda 3 adet kamera yer alması bir ilk olarak karşımıza çıkmış olacak.

Üst üste sıralanmış Huawei P20 kameralarının teknolojisi kısmında da çok iddialı seriler olması bekleniyor. 40 MP değerlerine ulaşacak kameralardan söz ediliyor. Bunlar ve daha fazla detay için Huawei P20 tanıtımını bekliyoruz. Yeni görselleri ise haberimizde bulabilirsiniz.