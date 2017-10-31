iMac Pro İle Birlikte Gelecek Olan Space Grey Aksesuarlar Ortaya Çıktı

Apple’ın Aralık ayında satışa çıkartacağı profesyonel kullanıcılara hitap eden iMac Pro bilgisayarının özel aksesuarları ortaya çıktı.

WWDC 2017 etkinliğinde Apple profesyonel kullanıcılar için yeni iMac modeli olan iMac Pro modelini tanıtmıştı. Şimdiye karar üretilen en güçlü iMac olan iMac Pro’da oldukça güçlü özellikler ve üst seviye bir ekran bulunuyordu. Apple’ın iMac Pro modeli ayrıca diğer iMac modellerinden farklı olarak Space Grey aksesuarlarla birlikte geliyordu. Tanıtımda çok beğenilen Space Grey aksesuarlar detaylı bir şekilde ortaya çıktı.

Space Grey Aksesuarlar Sadece iMac Pro Modellerinde Kullanılabilecek!

Diğer iMac aksesuarlarına göre oldukça şık bir tasarıma sahip olan iMac Pro Space Grey aksesuarları iMac’in “Pro” algısını pekiştiriyor. Apple’ın açıklamasına göre Space Grey yani Uzay Grisi renginde olan Magic Keyboard, Magic Trackpad ve Magic Mouse sadece iMac Pro’da kullanılabilecek.

Apple’ın klasik iMac ve MacBook aksesuarlarına göre oldukça şık olan bu yeni aksesuarların diğer Apple ürünü kullanıcılarına da sunulması bekleniyor.