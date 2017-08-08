Instagram Arama Geçmişini Tamamen Silmek Mümkün Mü?

Popüler video ve fotoğraf paylaşım ağı olan Instagram, kendini sürekli yenilemeye devam ediyor. Ancak Instagram kullanıcılarının uzun süredir çözüm bekledikleri ve halen daha Instagram tarafından çözümlenmemiş bir konu var: “Instagram arama geçmişini tamamen silme“. Instagram hesaplarında tek bir harf veya farklı kombinasyonları yazınca gelen ve eskiden ziyaret edilmiş olan bir Instagram hesabı “Arama Geçmişini Sil” işlemi yapılmasına rağmen maalesef silinmiyor. Yani Instagram’da yazılımsal olarak bu manada arama geçmişini silmek mümkün değil.

Arama Geçmişini Sil Seçeneği İşe Yaramıyor

Instagram hesabında daha önce herhangi bir profili ziyaret eden kullanıcılar, daha sonra arama kutusuna bu girdikleri profilin kullanıcı adı veya adını içeren harfleri/kombinasyonları yazdıkları zaman karşılarına yine ilk sıralarda bu hesap çıkıyor. Doğal olarak Instagram’daki “Arama Geçmişini Temizle” seçeneğinin bu aramaları silmesi beklenirken bu seçenek sadece son yapılan aramaları “Yakınlardakiler” bölümünden kaldırıyor. Yani bir harf veya çeşitli harf/sayı/simge kombinasyonu arama kutusuna girildiğinde daha önceden bakılan bir profil karşılarına çıkıyor ve bu temizlenmiyor. Bu da Instagram kullanıcılarının sosyal hayatlarında bazen istemedikleri bir soruna neden olabiliyor.

Instagram Kullanıcıları Ne Yapabilir?

Ümit ediyoruz ki Instagram ekibi bu konuya yazılımsal olarak bir çözümü yakın zamanda sunar. Ancak çözüm sunuluncaya kadar yapılabilecek tek ve uzun zaman alıcı bir seçenek bulunuyor. Instagram hesabınızdan ziyaret ettiğiniz profilin kullanıcı adı ve adını oluşturan harf ve diğer kombinasyonlarını deneyerek yüzlerce farklı profile girip bu profilleri üst sıralara alarak o istemediğiniz hesabın alt sıralara atılmasını ve böylelikle görülmemesini sağlayabilirsiniz.