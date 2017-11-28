Instagram Remix Özelliğini Duyurdu

Sosyal medya devi Instagram, sürekli yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Sosyal medya devinin son olarak ise hikayeler üzerinde çalışmalar yaptığını görmüştük. Şimdi ise sosyal medya devi yeni bir sistem daha kullanıma soktu. Bu kez Direct mesaj özelliği için yeni bir sistem kullanıma girecek. Daha önce denemeleri başlayan fotoğrafla yanıt sistemini geliştiren yeni özellik Instagram Remix olarak tanıtıldı. Bu özellik sayesinde bir arkadaşınız size mesaj gönderdiğinde, bu mesajı kendi mesajınıza çıkartma olarak ekleyebilecek ve hem çıkartmayı hem de mesajınızı düzenleyebileceksiniz. Ayrıca yeni sistemde bir sürpriz daha var.

Instagram Remix Yeniden Oynatmayı Kullanıma Aldı

Güncelleme sonrasında gelen Instagram Remix özelliği sayesinde ilk değişim yanıt çıkartmaları oldu. Yukarıda da dediğimiz gibi bu özellik sayesinde arkadaşlarınızın paylaşımlarına görüntülü yanıt gönderirken, arkadaşınızın paylaşımını çıkartma olarak paylaşımınıza ekleyebiliyorsunuz. Düzenlemelerinde kullanımda olduğunu zaten belirtmiştik.

Instagram Remix ile gelen diğer bir yenilik ise tekrar oynatma özelliği oldu. Eskiden Direct mesaj üzerinden arkadaşlarınıza kaybolan fotoğraf ve video gönderdiğinizde, bu fotoğraflar ve videolar görüntülemeden sonra kayboluyordu. Şimdi ise tekrar oynatma özelliği de kullanıma sunuldu. İsteyen kullanıcılar Instagram Remix güncellemesi sonrasında, gönderilerini göndermeden önce tekrar oynatım özelliğini açık hale getirip, bu şekilde gönderebilecekler. İsteyen kullanıcılarda eski sistemi kullanabilecekler. Seçim yine kullanıcıya bırakılmış durumda. Bakalım Instagram’ın yeni güncellemesi Remix kullanıcılar tarafından beğenilecek mi?