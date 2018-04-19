Instagram’a Neden Girilmiyor?

Instagram'a bazı kullanıcılar giriş yapamıyor. Instagram uygulaması kendiliğinden kapanıyor. İşte yaşanan Instagram sorunu ile ilgili merak edilen detaylar!

Ünlü sosyal medya platformu Instagram’a bazı kullanıcılar girerken sorun yaşıyorlar. Özellikle şu anda Android kullanıcılarında görülen Instagram’a giriş probleminin nedeni ise bilinmiyor.

Instagram çöktü mü? Neden Instagram otomatik atıyor?

Instagram kullanıcılarından bazıları Instagram’a giremedikleri için Instagram’ın çökmüş olabileceği düşüncesine kapıldılar. Ancak Technolat olarak yaptığımız gözlemlere göre Instagram’da genel olarak bir çökme problemi bulunmuyor. Sadece bazı cihazlarda yazılımsal kaynaklı Instagram’a giriş yapamama, kendiliğinden kaynaklı kapanma gibi sorunlar yaşanıyor.

Instagram’dan açıklama gelmedi!

Kullanıcıların tahminen dünden beri yaşadıkları Instagram sorunu ile ilgili olarak Instagram’ın sahibi olan Facebook’tan herhangi bir açıklama yapılmazken sorunun tam olarak ne olduğu Instagram kullanıcıları arasında bir hayli merak uyandırmayı başardı.

Bazı kullanıcılar şifrelerini değişti

Instagram’a giriş yapamayan bazı kullanıcılar Instagram hesaplarının hacklendiğini düşünerek hesap şifrelerini değiştirmeyi tercih ettiler. Ancak şu aşamada bildiklerimize göre böyle bir durumun olmadığını, Instagram hesap şifrelerinin değiştirilmesinin gerekli olmadığını söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz günlerde de benzer bir olay YouTube üzerinde yaşanmıştı: