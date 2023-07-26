Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a yeni bir özellik geldi. Bu özellik yine yuva yıkacak.

Kısa bir süre önce Instagram'a gelen yakın arkadaşlar özelliği oldukça tutmuştu. Yakın arkadaşlar seçimiyle paylaşılan storylerden sonra artık yakın arkadaşlara özel gönderi de paylaşılacak.

Instagram'a bir ara gelen keşfette takip ettikleriniz hangi gönderiyi beğenmişi hangi gönderiye yorum yapmış kiminle takipleşmiş özelliği pek çok yuvayı yıkmıştı. Şimdi gelen bu özellik de o derece bir güçlülüğe sahip olmasa da ilişkileri biraz sarsacak gibi görünüyor.

Instagram'a gelen bu yeni özelilkle artık hikayelerden sonra gönderileri de yakın arkadaşlara özel sadece seçtiğiniz kişilerin göreceği şekilde paylaşabileceksiniz.

Sosyal medya platformlarında sürekli olan güncellenen özelliklerle kullanıcı deneyimlerinin heyecanlarına diri tutmak sağlanıyor. Instagram da bu konuda sınırlı sayıda güncelleme yapan platformlardan biri. Bakalım son gelen özellik kalıcı olabilecek mi?