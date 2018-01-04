Intel İşlemcilerindeki Açık Hangi Modelleri Kapsıyor? Sorunun Nedeni Ne?

Intel yeni bir güvenlik açığı ile çarkalanıyor! Intel işlemcilerde, tüm işletim sistemlerini etkileyen açık ne? Sorun hakkında bir açıklama yapıldı mı?

Bu hafta içerisinde bilgisayar dünyası için şok bir gelişme yaşandı. Performanslarıyla üst düzey bir grafik çizen Intel işlemcilerinin içerisinde çok büyük bir güvenlik açığı olduğu ortaya çıkmış durumda. Açığın yeni ortaya çıkmış olması, hemen akıllara; “Son serilerde güvenlik açığı mı oluştu?” sorularını getirdi. Ancak durum biraz daha farklı. Söz konusu açık birkaç nesildir devam eden yaklaşık 10 senelik bir açık. İşin ilginç kısmı da bu açığın bu hafta ortaya çıkmış olması. Hemen detaylara geçelim.

Intel İşlemcilerinde Açık Hangi Bölümde?

Öncelikle açıktan biraz söz etmek gerekiyor. Intel işlemcilerinde yer alan açık hackerlara çok büyük bir imkan sunuyor. Öyle ki açık yonga düzeyinde bir açık. Bu nedenle erişim sağlanması durumunda açığın, tüm işletim sistemine erişim kısmında önemli bir yol çizdiği görülüyor. Özellikle işletim sisteminin çekirdek bölümüne ulaşılması, kullanıcıların kişisel bilgilerinin çok büyük tehdit altına girmesine neden oluyor.

Açık Nasıl Bir Sorun Oluşturmakta?

Intel işlemcilerinin yongalarında var olduğu belirtilen bu açık, işletim sisteminin çekirdek bölümüne ulaşılmasına neden oluyor. Bir web sayfası ya da bir uygulama üzerinden hackerlar açığı kullanarak, başka açıklardan yararlanabilir ya da doğrudan çekirdek bölümüne ulaşarak oturum açma bilgilerine kadar ulaşabilir.

Hangi Modellerde Açık Var?

Sorunun cevabı yok. Çünkü söz konusu açığın Intel işlemcilerinde 10 senedir bulunduğu, hatta bunun yonga tasarımında bir tercih olabileceği belirtiliyor. Yani şu nesilde ya da şu modelde açık var demek yanlış olur.

Son 10 senedir kullanılan yonga yöntemlerinde söz konusu sorun öne çıkıyor. Hangi serilerde ve hangi sürümlerde sorun olduğu ise güvenlik bahanesiyle açıklanmadı ancak görünen o ki sorun çok büyük.

Intel Güncelleme Yayınlarsa Sorun Çözülür Mü?

Güncelleme yayınlanması kullanıcıların ilk beklediği kısım olacak elbette. İşlemcilerin erişim kısmında bir güncelleme yayınlanmasının sorunu çözeceği konuşuluyor. Intel’in bir değişikliğe gitmesinden çok, işletim sistemlerinin kernel düzenlemeleri yapmaları gerekiyor. Kernel düzeninde yapılacak olan güncelleme ise başka bir dert. Ciddi bir hız düşüşü göreceğiz. Şu an için Linux için bir güncelleme yayınlandı bile. Windows için bu hafta Salı ve MacOS içinde 10.13.3 sürümünün yayınlanması bekleniyor.

Bu da yonga tasarımına göre %5 ile 30 arasında bir performans düşüşüne neden olacak gibi duruyor? Detaylara bakacak olursak pek olumlu bir gelişme izlenmiş değil. Detayları bekleyeceğiz.

İşletim Sistemi Düzeyinde Bir Açık

Son olarak açığın doğrudan çekirdek (kernel) bölümüyle alakalı olduğunu belirtelim. Yani Linux, MacOs, Windows burada güvenliksiz kalıyor. İşletim sistemi çok fark etmiyor.