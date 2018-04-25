İnternetten Bedava SMS Gönderme Nasıl Yapılır?

İnternetten SMS gönderme birçok kişinin ihtiyacı olan bir SMS gönderme yöntemi oldu. İşte internetten bedava SMS gönderme işlemi için yapılması gerekenler!

Günümüzde internetten bedava SMS göndermek isteyen birçok Android ve iOS işletim sistemi ile çalışan telefon kullanıcısı var. Turkcell, Avea ve Vodafone gibi Türkiye’deki iletişim operatörlerinin yüksek SMS fiyatları nedeniyle internetten bedava sms gönderme çok popüler bir hâl almış durumda. 2017 yılının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde dahi hâlâ internetten ücretsiz SMS gönderme siteleri bu sayede çok popüler kalabildiler.

Birçok kullanıcı internetten sms yollama nasıl bedava yapılır konusunda yardımı internette arıyorlar. Bu yazımızda internetten bedava sms yollama konusundaki tüm sorularınızı cevaplamaya çalışacağız.

İnternetten Bedava SMS Gönderme Nedir? Nasıl Yapılır?

İnternetten bedava SMS göndermek için yapmanız gerekenleri anlatmaya başlamadan önce SMS nedir biraz bahsetmek istiyorum. Bu sayede SMS ile ilgili bilgilerimizi hatırlayabileceğiz.

SMS nedir, nasıl gönderilir?

SMS kelimesi İngilizce Short Message Service; yani Türkçe anlamıyla Kısa Mesaj Hizmeti anlamına gelmektedir. Cep telefonundan yazılan bir mesajın başka bir telefonuna ulaştırılması hizmetine kısa SMS denir. Operatörlerin bu hizmetlerden ücret alması nedeniyle internetten bedava SMS gönderme günümüzde çok popüler bir hâl almıştır.

İlk SMS ne zaman gönderildi?

İlk SMS bundan 23 yıl önce yani 1992 yılında Vodafone İngiltere şubesi tarafından gönderildi. Tarihte gönderilen ilk SMS’te “Mutlu Yıllar” yazıyordu. Yıllar yıllar aradan sonra şu anki teknoloji ile hergün milyonlarca SMS gönderiliyor. Vodafone başta olmak üzere Turkcell ve Avea ülkemizde 2016 yılı dahilinde SMS hizmeti veren operatörler arasında. Bir zamanlar mümkün olmayan internetten bedava SMS göndermek artık mümkün ve bu yöntem çok sıklıkla kullanılıyor.

İnternetten Bedava SMS Gönderme Siteleri

İnternetten bedava SMS göndermek için günümüzde birçok SMS gönderme siteleri bulunmaktadır. Bunların bazıları sizin numaralarınızı tele pazarlamacılara satarken bazıları ise bu işlemi tamamen ücretsiz olarak yapmaktadır.

İnternet ortamında internetten bedava sms göndermek için program arayan kullanıcıların bilgisayarına zararlı yazılım indirmeme konusunda dikkatli olması gerekmektedir. İnternetten sms bedava göndermek için virüs barındırma ihtimali olan programları bilgisayarlara kurmak yerine bedava sms gönderme sitelerini tercih etmek daha güvenlidir. Bu yazımızda sizlere internetten hiçbir ücret olmadan tamamen ücretsiz sms gönderme işlemi yapabileceğiniz siteleri tanıtacağız.

İnternetten SMS Gönderme Avea

Avea veya Türk Telekom ile internetten bedava SMS gönderme işlemlerine başlamadan önce SMS göndereceğiniz telefon numarasını bir kenara yazmalısınz. Ardından internetten bedava SMS gönderme Avea işlemlerine başlamak için aşağıdaki yöntemleri uygulayın.

İnternetten SMS Gönderme Vodafone

Vodafone hat kullanan cep telefonu kullanıcılarının internetten bedava SMS gönderme yapabilmesi için herhangi ek bir işlem yapmasına gerek yoktur. Bedava SMS göndermeye başlamak için aşağıda anlatılan yöntemleri uygulamanız yeterlidir.

İnternetten SMS Gönderme Turkcell

Turkcell hat sahibi cep telefonu kullanıcıları internetten bedava SMS gönderme sitesi aramasına gerek yok. Bu yazımızda internetten nasıl SMS gönderebileceğinize dair size yardımcı olabilecek bir siteyi sizlerle paylaşacağız.

İnternetten Toplu SMS Gönderme

İnternetten toplu SMS göndermek için bu yazımızda size tanıtacağımız internetten bedava SMS gönderme sitesi üzerinden istediğiniz kişilere SMS gönderebilirsiniz. İnternetten bedava sms gönderebileceğiniz siteleri buldukça da yazımıza ekleyeceğiz.

İnternetten Bedava SMS Gönderme

SMS göndermeye başlamak için aşağıda size verdiğimiz bağlantıya tıklayın ve internetten bedava SMS gönderme işlemlerinize başlayın.

Ücretsiz SMS Gönderme Sitesi

Yukarıdaki bağlantıya tıklayın ve açılan sayfadaki boş alanlara SMS göndereceğiniz numarayı ve mesajınızı girdikten sonra altta yer alan güvenlik kodunu da girip Send tuşuna basarak internetten bedava SMS gönderme işlemlerinizi tamamlayın.

İnternetten ücretsiz sms gönderme işlemi yapabileceğiniz bir diğer site ise bu linkte yer alıyor. Ancak bu linkten sms göndermek için ücret ödemeniz durumunda daha sınırsız özelliklere sahip olabiliyorsunuz. Ücretsiz sms gönderme işleminde de ise belirli bir karakter sınırı bulunuyor.

İnternetten bedava sms gönderme rehberi olan bu rehber yazımız özellikle insanların anonim olarak mesaj atma isteklerinin de katkısı ile bugüne kadar yüzbinlerce kez okunmuştur. SMS devri birileri için bitti olarak görülse de hala çok önemli bir kitle SMS ile anonimleşmeye yönelik isteklerini karşılayabiliyorlar.