iOS 11.1 Kullanıma Sunuldu! Tüm iOS 11.1 Değişiklikleri

Apple’ın merakla beklenen ilk büyük iOS 11 güncellemesi yayınlandı. iOS 11.1 sürümü olarak yayınlanan güncelleme, iOS 11 işletim sisteminde kullanıcıların şikayet ettiği sorunların önüne geçilmesini sağladı. Yeni güncellemenin bugün itibariyle kullanıma girmesinin hemen ardından iOS 11.1 sürüm notlarının da yayına girdiği açıklandı. Bu açıklamanın hemen ardından yenilikleri de daha detaylı olarak öğrenmiş oldu. iOS 11.1 ile değişen özelliklere geçelim.

iOS 11.1 Hangi Sorunları Çözdü? Neleri Değiştirdi?

iOS 11.1 güncellemesinin getirdiği yenilikleri şöyle sıralayabiliriz;

Unicode 10 emoji güncellemeleri kullanıma girdi. Tüm yeni emojiler iOS kullanıcılarının beğenisine sunulmuş oldu.

güncellemeleri kullanıma girdi. Tüm yeni emojiler iOS kullanıcılarının beğenisine sunulmuş oldu. Safari tarayıcı durum çubuğunun ana animasyonu yenilendi. Durum çubuğu üzerinden sayfanın başına geçiş animasyonu düzenlendi.

Assistive Touch menüsü geliştirildi. Çift ve tek dokunma ve uzun süreli basma komutları yenilendi. 3D Touch geliştirildi. Simgeler düzenlendi ve geliştirildi. Ayrıca Uygulama değiştirici tuşları da yenilendi.

geliştirildi. Simgeler düzenlendi ve geliştirildi. Ayrıca Uygulama değiştirici tuşları da yenilendi. Uygulamalar arasında geçiş için animasyonlar yenilendi.

Grup emoji öneri sistemi geldi.

iOS 11.1 Hata Düzenlemeleri

Yeni sürümle beraber yaşanan birçok hatanın da giderildiği açıklandı. Hatalar için yapılan iyileştirmeler ise şöyle;

Batarya için yeni düzenleme yapıldı. Pil tüketimi çok daha başarılı.

KRACK adı verilen WİFİ açığı tamamen kapatıldı.

Uygulama donma ve çökme sorunları tamamen giderildi.

Kilit ekranı sorunları çözüldü.

Genel hatalar iyileştirildi.

iOS 11.1 Nasıl Yüklenir?

Yükleme işlemini yapmak için uğraşmanız gerekmeyecek. Tek yapmanız gereken OTA üzerinden güncellemeleri yüklemek. Destekleyen bir iPhone ya da iPad üzerinden, yazılım güncellemeleri kısmında iOS 11.1 yüklemesini yapabilirsiniz.