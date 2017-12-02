iOS 11.2 Yayınlandı! Tüm iOS 11.2 Yenilikleri

Son seri iOS 11 işletim sistemi için büyük güncelleme serisi yayınlanmaya devam ediyor. İlk büyük güncelleme olan iOS 11.1 yayınından sonra gelen iOS 11.2 beta sürümleriyle beraber Apple’ın yeni güncellemeler üzerinde çalışmalar paylaştığı görülmüştü. Son olarak yayınlanan beta 5 ve beta 6 sürümlerinin hemen sonrasında ise iOS 11.2 güncellemesinin final sürümü yayınlandı. Kararlı sürüm olarak tüm kullanıcılar için yayınlanan iOS 11.2 ile büyük değişimlerde kullanıma girmiş oldu. Peki, iOS 11.2 sonrasında nelerde değişiklik var? Şimdi değişimlere bakalım.

iOS 11.2 Değişiklikleri ve Getirdiği Yenilikler

iOS 11.2 büyük güncellemesi sonrasında önemli yenilikler kullanıcılara sunuldu. Başta yeni modeller için gelen bir güncelleme olarak gözüküyor olsa da iOS 11.2 sürümünün eski iPhone modelleri içinde önemli değişiklikler getirdiği görüldü. Bu değişikliklere bakalım.

Kablosuz şarj desteğinde, epey bir eleştiriye neden olan şarj hızının artırıldığı açıklandı. Denemelere bakacak olursak kablosuz şarj performansı artık yeterli seviyelere çıkmış gibi gözüküyor.

Apple Pay Cash beta versiyonunun girişi yapıldı.

Emojilerde düzenlemeler ve iyileştirmeler yapıldı.

iPhone X ve iPhone 8 modellerinde yer alan hareketsiz duvar kağıtları eski iPhone modellerine de getirildi.

Animasyon sorunları düzeltildi.

Kontrol merkezinde WİFİ ve Bluetooth tuşları için tamamen kapanmadığını belirten uyarı eklendi.

iPhone X denetim merkezi bölümüne yeni gösterge eklendi.

iOS 11.2 güncellemesinin tüm bu özellikleriyle beraber şu an yayında olduğunu belirtelim. Bundan sonraki büyük güncellemelerine kadar bu sürüm üzerinde düzenlemelerde devam edecektir.