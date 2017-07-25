iOS 11 Beta 4 Sürüm Notları Yayınlandı. Tüm Yenilikler

Apple, dün itibariyle yeni işletim sistemi sürümünü yayınladı. iOS 11 için yayınlanan yeni beta sürümü, iOS 11 Beta 4 olarak duyuruldu. Yeni beta sürümü geliştiriciler için yayınlandıktan hemen sonra ise indirilmeye açıldı. Şu an geliştiriciler için kullanılabilir durumda olan yeni beta versiyonunun, sürüm notları ise bir türlü yayınlanmamıştı. Daha önceki haberimizde de sürüm notlarının yayınlanmaması nedeniyle tüm yenilikleri aktaramamıştık. Sonunda merakla beklenen iOS 11 Beta 4 sürüm notları açıklandı. Böylelikle tüm yeniliklerde ortaya çıkmış oldu.

iOS 11 Beta 4 Yenilikleri

Hemen yeni iOS 11 Beta 4 güncellemesinin getirdiği düzenlemeleri listeleyerek ele alalım.

Fotoğraflar için yeni bir özellikler geldi.

Bildirimleri açarken Touıch ID kullanılsın uyarı seçeneği geldi

Notlar, Hatırlatmalar ve kişiler için yeni ikonlar getirildi.

Notlar ve uygulamalarda görüntüleme veya silmek için sola hızlıca kaydırın özelliği geldi.

Notlar için yeni açılış sayfası geldi

Ekran kaydında geri sayım özelliği geldi

AirDrop ayarları Genel ayarlar sekmesine eklendi

Kontrol merkezi düşük güç moduyla yenilendi.

iOS 11 Beta 4 sürümünden sonra herkese açık beta sürümünün ne zaman geleceği çok beklenmeyeceğini düşünüyoruz.