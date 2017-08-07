Apple’ın yeni iPhone modellerinin tanıtımına çok kısa bir süre kaldı. Apple’ın yeni iPhone modellerinin tanıtımıyla beraber kararlı sürümünü yayınlaması beklenen yeni mobil işletim sistemi iOS 11 içinde haliyle işlemler hızlandırılmaya başlandı. Kararlı sürümü merakla beklenen yeni işletim sisteminin bu kez ise iOS 11 Beta 5 geliştirici sürümü yayınlandı. iOS 11 Beta 5 geliştirici sürümüyle beraber yeni mobil işletim sisteminin de finale biraz daha yakınlaşıldığı da görülmüş oldu.

iOS 11 Beta 5 Neleri Değiştiriyor?

iOS 11 Beta 5 sürümüyle beraber gelen yenilikler için detaylı sürüm notları yine ilk aşamada yayınlanmadı. 300 MB boyutunda olan yeni güncellemenin kesin olarak hata düzeltmeleri için özel bir paket içerdiği belirtiliyor. Hata düzeltme paketiyle beraber iOS 11 Beta 5 sürümünde daha ne gibi yenilikler sunulduğunu bilemiyoruz.

Bunun için detaylı sürüm notlarının yayınlanmasını bekleyeceğiz. iOS 11 Beta 5 sürümüyle beraber genel performans artışı ve düzenlemelerinde şimdiden araştırılmaya başladığını da belirtelim. Yeni sürümün ne gibi yenilikler sunduğunu sürüm notlarından sonra daha detaylı olarak aktaracağız.