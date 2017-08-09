iOS 11 Public Beta 4 Yayında. İşte Tüm Yenilikler

iOS 11, kararlı sürümü için çok kısa bir süre kaldı. Apple adıma adım yeni kararlı sürümün çıkışı için hazırlıklarına devam ediyor. Bu noktada sürekli yeni beta sürümlerinin yayınlandığını görüyoruz. Hafta başında bu konuda yeni bir adım atıldığını ve Apple’ın iOS 11 beta 5 sürümünü yayınlandığını da görmüştük. Şimdi ise teknoloji devi geliştiriciler için yayınlanan beta 5 sürümünün, herkse açık versiyonu olarak karşımıza çıkan iOS 11 Public Beta 4 sürümünü yayınlandı. iOS 11 Public Beta 4 yayınlandıktan sonra tüm yeniliklerde ortaya çıktı. Hemen yeniliklere bakalım.

iOS 11 Public Beta 4 Yenilikleri

Herkese açık beta sürümüyle beraber önemli değişikliklerin işletim sistemine geldiğini görüyoruz. iOS 11 Public Beta 4 sonrasında gelen değişiklikleri tek tek ele alalım.

FaceTime için yepyeni çağrı sesleri kullanıma girdi.

Arka planda yer alan uygulamalar için yenileme özelliğinin kapatıp açma kontrolü kullanıcıya bırakıldı ve kontrol merkezine bunun için butonlar eklendi.

iPad başlatma ekranı değiştirildi.

Sağlık verilerine paylaşım özelliği geldi.

Kontrol merkezine yeni “ şu an çalan ” simgeleri eklendi.

” simgeleri eklendi. iCloud mesajları son buldu.

Tüm bu değişikliklerin yanı sıra iOS 11 Public Beta 4 sürümüyle beraber performans iyileştirmeleri ve sistem iyileştirmeleri alındığını da tekrar ekleyelim. Yeni bir haber gelirse yazımızı güncelleyeceğiz.