IOTA Tekrar Yükselişe Geçecek!

Kripto para dünyasının son günlerde yükselen yıldızı haline gelerek adından söz ettirmeyi başaran ve yatırımcısının yüzünü bir hayli güldüren IOTA düşüşe geçti. Finans çevrelerinin yaptığı yorumlara göre IOTA bugün rekor tazeleyen Bitcoin’in yükselişi karşısında daha fazla dayanamadı ve bu nedenle de hızlı bir düşüş trendine girdi. Ancak IOTA’daki bu düşüşün geçici olduğunu düşünen insan sayısıda bir hayli fazla.

IOTA’daki Düşüş Geçici!

Sosyal medya platformlarında yapılan yorumlarda IOTA’ ın sahip olduğu teknoloji ve ünlü şirketlerle adının geçmesi göz önüne alındığında şu anda yaşanan düşüşün geçiçi olduğu kısa süre içerisinde IOTA’nın yine hızlı bir yükseliş trendine geçeceğinin altı çiziliyor.

IOTA için Alım Fırsatı Olabilir

Sosyal medyadaki yorumlarda IOTA’daki bu düşüşün düşük fiyattan alım yapmak için bir fırsat olduğu ve bu fırsatı kaçırılmaması gerektiğinin de altı çiziliyor.

Bakalım geçtiğimiz günlerde %90 seviyelerinde yükselmeye başaran IOTA bugün yaşadığı yaklaşık %40’lık düşüşü toparlayıp tekrar yükselişe geçebilecek mi? IOTA yatırımcısını yine sevindirecek yoksa üzecek mi? Merakla bekliyoruz.