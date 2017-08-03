iPhone 8 Değil iPhone X Edition Geliyor

Apple’ın bir süredir merakla beklenen iPhone 8 akıllı telefonları için her yeni gün yeni detaylar, yeni görseller karşımıza çıkıyor. Nasıl bir akıllı telefon olacağı uzun süredir tartışma konusu olan iPhone 8 akıllı telefonlarının tüm bu görselleri ve yeni detaylarıysa telefonların beklenen özellikleri konusunda bilgiler vermekte.

Artık tam ekran teknolojisi, dikey çift kamera, OLED ekran gibi detayları neredeyse netlik kazanan telefonların ne zaman çıkış yapacağı konusu ise başka bir soru işareti. Son gelen bilgi ise bir yandan telefonların çıkış tarihi hakkında yeni iddiaları ortaya çıkarırken, bir yandan da yeni model hakkında bambaşka bir ihtimali ortaya çıkardı. Bu iddialara göre iPhone 8 hiç gelmeyecek. Bunun yerine iPhone X Edition modeli yolda.

iPhone X Edition Modeli Yolda

iPhone 8 modeli gelmeyecek ama bu yeni bir telefon gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu iddialara göre uzun süredir konuştuğumuz tam ekran sistemine sahip, OLED ekranlı, dikey çift kameralı akıllı telefonlar iPhone X Edition adıyla gelecek. Birkaç zaman öncede paylaşılan bu bilgi şimdi ise görsellerle beraber desteklendi.

iPhone X Edition adıyla geleceği paylaşılan yeni kutu görselleriyle ortaya çıkan telefonların, 10.yıla özel model olacağı da verilen bilgiler arasında. Bunların dışında yeni serinin çıkış tarihinin ise beklendiği gibi Eylül ayı olacak. iPhone X Edition adının iPhone 8 yerine kullanılması beklenirken, yine iPhone 7s ve iPhone 7s Plus modellerinin de tanıtılacağı belirtiliyor.