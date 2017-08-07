iPhone 8 Parmak İzi Sensörlerinin Yeri Belli Oldu

Apple’ın merakla beklenen ve bir o kadar da heyecan yaratan yeni seri akıllı telefonları iPhone 8, tanıtım öncesinde şok detaylarla ortaya çıktı. Şimdiye kadar yeni seri akıllı telefonların sürekli olarak tasarımlarının ortaya çıktığını ve telefonların görsellerinin paylaşıldığını görmüştük. Bu süreç içerisinde en çok merak edilen konu ise telefonların parmak izi sensörlerinin nerede konumlandırılacağı olmuştu.

Önce ekrana entegre parmak izi sistemi, hemen ardından daha geniş güç düğmesi kullanılması ve burada parmak izi sensörlerinin konumlandırılmış olması ve son olarak da telefonların arka kapağında parmak izi sensörlerinin yerleştirilmesi. Sürekli bu ihtimaller konuşuldu. Bugün ortaya çıkan şok gelişmede ise tüm bu ihtimaller yanıt bulmuş oldu. iPhone 8 modellerini hazırladığı bilinen Foxconn firmasının kutusu içerisinde görüntülenen, iPhone 8 arka kapak parçaları parmak izi sorununa yanıt vermiş oldu.

iPhone 8 Arka Kapakta Parmak İziyle Geliyor

Görsellere bakacak olursak iPhone 8 akıllı telefonlarının arka kapağında parmak izi sensörlerinin yerleşkesinin bulunacağını göreceğiz. Apple logosunun hemen altında yer aldığı görülen parmak izi sensörü kısmının böylelikle en büyük soruya cevap oluşturduğunu gördük.

Tabii ki her ne kadar kutu görselleri de paylaşılmış olsa da hala bu sistem içinde bir doğrulama olmadığını belirtelim. Bunun için bir süre daha beklemek gerekecek. En azından iPhone 8 tanıtımına kadar.