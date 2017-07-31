iPhone 8 Tasarımı Geliştirici Kodlarıyla Ortaya Çıktı

Apple, iPhone 8 için gelen tüm iddialara karşın hala bir doğrulama yapmış değil. Buna karşın Apple ne kadar doğrulama yapmamış olsa da yeni seri akıllı telefonlar için sürekli yeni iddialar gelmeye devam ediyor. iPhone 8 akıllı telefonlarının son iddiaları ise biraz daha somut kanıtlara dayanıyor. Son iddialara göre Apple’ın HomePod için yayınladığı kodları içerisinde iPhone 8 akıllı telefonlarına ait bazı bilgilere ulaşıldı. Bilgileri elde eden isim ise geliştirici Steve Smith. Geliştiriciye göre yayınlanan kodlar içerisinde iPhone 8 akıllı telefonlarının tasarımlarını ortaya koyan birçok detay var.

iPhone 8 Yüz Tanıma Sistemi Tasarımı Ortaya Çıkardı

Kodların içerisinde Apple’ın yeni telefonunda kullanacağı yüz tanıma sisteminin HomePod ile bağlantısı olacağı görülüyor. Haliyle yüz tanıma sistemi, yayınlanan HomePod kodları içerisinde de yer aldı. Üstelik bu kodlar iPhone 8 akıllı telefonlarında da yüz tanıma sensörlerinin nasıl bir şekilde yerleştirileceği hakkında da bilgi veriyor.

Kullanıcıların yüz bilgisinin nasıl alınacağı konusunda da bilgilerin bulunduğu kodlara göre, şablon bir iPhone 8 tasarımı oluşturulmuş durumda. Oluşturulan tasarım ise şaşırtıcı değil. Şimdiye kadar birçok görsel paylaşımında yer alan, tamamen ekrandan oluşmuş bir ön panele sahip olan iPhone 8 şablonu oluşturulmuş durumda. Haliyle bu çalışma sonrasında da beklenen tasarım biraz daha güçlü somut deliller kazanmış oldu.