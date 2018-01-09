iPhone SE 2 Bu Kez Görüntülendi

Apple’ın akıllı telefonlarını yenilemesinin ardından, uygun fiyatlı bir akıllı telefon modeli daha sunmaya hazırlandığı neredeyse 1 yıldır gündemde. Markanın daha önce denemesini yaptığı iPhone SE akıllı telefonlarına benzer bir model sunacağı ve bu modelin fiyatlarının çok daha düşük olacağı iddia edilmişti. iPhone SE 2 olarak anılan yeni akıllı telefonların özelliklerine ilişkin ise hiçbir detay bilmiyorduk. Fakat bugün ortaya çıkan bazı bilgiler iPhone SE 2 akıllı telefonları için beklentileri ortaya oymuş oldu.

iPhone SE 2 Mini Boyutu İle Geliyor

iPhone SE 2 akıllı telefonlarının yine mini boyuta sahip olacağı ilk detay olarak gözüküyor. 4.2 inç ekrana sahip olacağı iddia edilen akıllı telefonların, ekran kısmında ise yeni iPhone modellerinde olduğu gibi daha iyi çerçeve ekran oranı sunması bekleniyor. Bu boyutla beraber standart SE tasarımının korunacağı görüşü hakim olmaya başladı. Son görsellerde bizim bu görüşümüzü doğrulamakta.

iPhone SE 2 Sistem Özellikleri Belli Oluyor

Telefonların sistem beklentilerine ilişkin de bazı detaylar yok değil. iPhone SE 2 içerisinde yer alacak olan işlemcinin A10 Fusion modeli olacağı, bu işlemcilere 2 GB RAM bellek miktarı ile destekleme yapılacağı ve 128 GB depolama alanı sunulacağı öne çıkan önemli bilgiler. Bugün yayınlanan ve iPhone SE 2 raporu olduğu belirtilen rapora göre telefonda 1700 mAh değerinde batarya ve kablosuz şarjda bulunacak.

Arka kısmında köşeye konumlandırılmış tek kamera ve altında flaş ışık boşluğu bulunduğu görülen iPhone SE 2 akıllı telefonlarının, 12 MP arka ve 5 MP ön kamera bulunması da şimdilik paylaşılan detaylar. Tüm bu özelliklerin ise fiyat kısmında 400 dolara karşılık geleceği iddiası var.