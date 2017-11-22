iPhone SE 2 Çıkış Tarihi için Önemli Bilgiler Paylaşıldı

iPhone SE 2 akıllı telefonları için çıkış tarihi bilgileri paylaşıldı. iPhone SE 2 modelinde ne zaman gelecek? iPhone SE 2 özellikleri konusunda bilgi var mı?

Akıllı telefon dünyasının en çok ses getiren telefonu olmayı başaran iPhone X, Apple için bir dönemin kapanmasına neden oldu. Markanın yeni seri akıllı telefonlarında ilk kez LCD ekranın dışına çıkıldı. Daha başarılı bir model olmasına karşın iPhone X akıllı telefonlarının fiyatı da kafalarda soru işaretleri oluşturdu. “Alınmaya değer mi?” sorularının hala yanıtsız kaldığı yeni akıllı telefonlar bir yana Apple, yine daha uygun fiyatlı serisi olan iPhone SE üzerinde yoğunlaşmaya başladı. iPhone SE 2 olarak geleceği ve uygun fiyatlı, küçük ekranlı bir telefon olacağı düşünülen iPhone SE 2 modelinin, çıkış tarihi başta olmak üzere özellikleri konusunda yeni bilgiler var.

iPhone SE 2 Erken Geliyor

Analistler ve Apple kaynakları tarafından paylaşılan son bilgilere göre iPhone SE 2 akıllı telefon serisini çok fazla beklemek gerekmeyecek. İddialara göre telefonların üretim kısmında çoktan kararlar verildi. iPhone SE 2 telefonu için yapılan hazırlıklar sayesinde ise yeni telefon serisinin 2018 yılının ilk 3 ayında satışa çıkacağından söz ediliyor.

Yılın ilk 3 ayında satışa çıkması, Apple’ın rakiplerine karşı çok önemli bir artı kazanacağını gösteriyor. Boyut konusunda ise yine 4 inç ya da 4.2 inç ekran kullanımı yapılacağı ve yine mini bir seri duyurulacağı gündemde. En ilginç adım ise işlemci seçimi olacak. iPhone SE 2 raporlarına göre işlemci konusunda A11 Bionic kullanımı yapılmayacak.

Bunun yerine iPhone 7 içerisinde yer alan A10 Fusion tercihini göreceğiz. Amaç fiyatı düşürmek. Tasarımda ise son dönemde ortaya çıkan konsept çalışmalarının gerçeği yansıtmadığı gündemde. Markanın çerçevesiz ya da sonsuz ekranlı bir model değil, yine aynı çerçeveye sahip bir akıllı telefon sunduğunu göreceğiz. İddialar bu yöne yöneltmeye başladı.