iPhone X için İlk Sağlamlık Testleri Yapılmaya Başladı

Herkesin merakla beklediği iPhone X akıllı telefonları satışta. Dün itibariyle satışa çıkan akıllı telefonların, genel anlamda satışları da oldukça iyi gidiyor. Apple Store üzerinden gösterilen ilgi bir yana, online satış platformlarından da yeni telefona ilgi oldukça fazla. Artık iPhone X modellinin kullanıcılara ulaşmasıyla beraber bazı testlerde yapılmaya başlandı. Bu noktada en çok merak ettiğimiz test ise dayanıklılık testi. İki farklı dayanıklılık testi sonuçları da oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıktığını gösteriyor.

iPhone X Çizilmelere Karşı Ne Kadar Dayanıklı?

İlk dayanıklılık testi JerryRigEverything tarafından yapıldı. Ünlü Youtube kanalı tarafından yapılan testle beraber telefonların çizilmeye karşı ne kadar dayanıklı olduğu görülüyor. Diğer amiral gemisi modellerinde olduğu gibi cam yüzey çizilmeye karşı oldukça dayanıklı. 5.seviyeye kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Teste göre günlük kullanımda iPhone X çizilme sorunu yaratmayacak. Bunun dışında diğer testleri aşağıda yer alan videoda izleyebilirsiniz.

iPhone X Düşme Testi

Bir diğer sağlamlık testi ise düşme testi oldu. Fakat ne yazık ki iPhone X akıllı telefonları düşme testinde başarılı çıkamıyor. Arka cam yine çok kolay kırılıyor ve bu kez OLED ekranda da kalıcı hasarlar ortaya çıkıyor. Düşme testi içinde aşağıda yer alan yer alan videoyu izleyebilirsiniz.