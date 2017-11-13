iPhone X Ses Sorunlarıyla Gündeme Gelmeye Başladı

iPhone X akıllı telefonlarında ses sorunları yaşanmaya başladı. iPhone X modelinde nasıl bir ses sorunu var? Apple konu hakkında açıklama yaptı mı?

24 Kasım itibariyle ülkemizde de satışa çıkacak olan yeni seri iPhone akıllı telefonları iPhone X, birçok ülkede çoktan satışa çıkmış durumda. Telefonların birçok merkezde satışa çıkmasının ardından, yavaş yavaş kullanıcılara ulaşmaya başladığını gördük. Kısa süre sonra ülkemizde de satışa çıkacak olan 10.yıla özel iPhone modelinin kullanıcı testlerinde ise bazı sorunlar gündeme gelmiş durumda.

Bu sorunlar arasında en çok dikkat çekeni ise ekran sorunları oldu. Öncelikle ekranın çalışmaz duruma geldiğini gösteren soğukta ekran sorunu, hemen ardından ise yeşil çizgi sorunu gündem oldu. Apple’ın açıklamalarına da konu olan ekran sorununun hemen arkasından ise telefonların ses sorunu ortaya çıktı.

iPhone X Ses Sorunu İle Geliyor

Yine kullanıcıların çeşitli forumlarda ve servislerde paylaştığı videolarla beraber ortaya çıkan sorunda, iPhone X akıllı telefonlarının sesinin en yüksek seviyeye çıkarılmasının ardından seste bozulma ve uğultu çıktığı görülüyor. iPhone X sesinin kullanıcıyı rahatsız edecek şekilde bozulduğuna şahit oluyoruz.

Yaşanan bu sorunun çözümü konusunda ise Apple tarafından belirtilen bir yöntem yok. Çünkü Apple, henüz sorunu kabul edecek bir açıklama bile yapmadı. iPhone X akıllı telefonlarında yaşanan ses sorununun ise yazılımla çözüme kavuşabileceğini düşünmekteyiz. Daha önce iPhone 8 modelinde de aynı sorun yaşanmış ve yazılım güncellemesi sorunu çözmüştü. Aynı durum iPhone X için de geçerli olabilir.