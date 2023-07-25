Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadınlar için yeni bir destek ödemesi açıklaması yaptı. Söz konusu destek ödemesi ihtiyaç sahibi kadınlara verilecek iken ömür boyu süregelen destekler arasında yerini aldı. Devlet dar gelirli vatandaşa bir çok kapsamda yardım ödemesi yapıyor. Belirlenen şartları taşıyan bireyler, düzenli ya da tek seferlik olarak bu destek ödemelerini alıyor. Başvuru kabul edilen vatandaş destek ödemelerini almak için ya PTT'yi ya da kamu bankalarını kullanıyor. özellikle de son zamanlarda destek ödemeleri hat safhaya ulaşmış olup, kadınlara yapılan yardımların da kalem sayısında artışlar yapılmıştır. Kadınlara yeni bir yardım da 1870 TL devlet yardımı olarak bilinmektedir.

Ekonomik sıkıntının boy gösterdiği günümüzde devlet kadınlara yönelik özellikle de yalnız yaşayan eşini kaybetmiş ya da boşanmış, geliri olmayan kadınlara bir çok destek ödemesi sunuyor. Ömür boyu ödemesi sürecek olan ve asgari ücret zammı ile şekillenen kadınlara destek ödemelerinin bir yenisi daha açıklanmış bulunuyor. Dul ve yetim maaşı adı altında maaş olarak devam eden bir çok ödeme bulunuyor. Yeni yardım olarak geçen 1870 TL devlet desteği, aslında dul ve yetim maaşı olarak kayıtlarda yer alırken, asgari ücret zammı sonrasında zamlanması, yeni ödeme olarak anımsanmasına mahal veriyor.

Asgari ücret 5.500 TL iken %25 diliminde olanlar için 1.375 TL, %50 diliminde olanlar için 2.750 TL ve %75 diliminde olanlar için ise 4.125 TL'ye karşılık gelmekteydi. Asgari ücrete yapılan zam sonrasında ise bu maaşları almaya hakkı olan kadınlara 1.870 TL'lik bir zam uygulanmıştı.

Erkek çocukların okuyor olmaları durumunda 20 yaşına kadar, okumadığı hayata atıldığı durumlarda 18 yaşına kadar ödenen maaşlar, kız çocuklarında evleneseye kadar devam etmektedir. Eğer bir babanın evli kızı, babasını kaybetmiş ve boşanmışsa, o da yetim statüsünde kabul ediliyor ve bu yardımlardan faydalanabiliyor. Dul ve yetim maaşı alanlar, başvuru yapmaksızın ömür boyu bu ödemeden faydalanırken,emekliler gibi senede iki kere de bayram ikramiyesi ödemesi alabiliyor. Bu maaştan faydalanabilmek için ise gerekli belgeler ile Kaymakamlıklara başvurmak yeterli oluyor.