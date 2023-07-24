Yüzde 25 sınırına takılmamak için kısa süreli kiracı arayan ev sahipleri, şimdi de kentsel dönüşümde evi olan kişilere ev kiralamanın derdinde.Özellikle Avrupa yakası'ndaki kentsel dönüşümün yoğun olduğu yerlerde uygulandığı görülüyor.

EV SAHİPLERİNDEN YENİ KRİTER

Ev sahiplerinin kira zammında yüzde 25 kuralıyla mücadelesi sürüyor. Bu yüzden ev sahiplerinin yeni yöntemleri şaşırtmaya devam ediyor. Ev sahipleri uzun dönem kiralama yapmak isteyenlerden kaçıyor ve gözler kentsel dönüşüm için ev kiralamak isteyenlere çevriliyor.

AVRUPA YAKASI'NDA MODA

Show Haber'in haberine göre gayrimenkul uzmanı Şenay Araç Demir, "Öğrenci, memur, doktor ve bekardan sonra kentsel dönüşümcü modası var. Özellikle Avrupa Yakası'ndaki kentsel dönüşümün yoğun olduğu yerlerde şu anda bu moda var" dedi.