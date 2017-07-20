LG Durmuyor, LG Q8 Akıllı Telefonları Tanıtıldı

Sadece akıllı telefon üretmeyen, teknoloji dünyasını birçok sınıfında adı bilinen markalardan biri olan LG, son 2 yıldır akıllı telefon ürünlerinde elde ettiği başarılarla gündeme gelmeye başladı. LG G serisi modelleriyle belli bir seviyeye geldikten sonra yelpazesini geliştiren marka, sürekli yeni akıllı telefon modellerini tanıtıyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda LG G6 modelinin mini serileri olarak gösterilen LG Q6 akıllı telefonlarını tanıtan Güney Koreli dev, şimdiyse sessiz sedasız bir şekilde LG Q8 akıllı telefonlarını tanıttı. Markanın LG V20 serisinin mini modeli olarak değerlendirilen LG Q8 akıllı telefonlarının özelliklerine bakalım.

LG Q8 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

LG Q8 akıllı telefonları oldukça başarılı seriler olarak kullanıcıların karşısına çıkacak. Telefonların V20 serisinin başarılı özelliklerini taşıdığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Peki, bu model nasıl bir teknolojiyle geliyor?

Ekran Teknolojisi

Markanın en güçlü kozlarından biri olan ekran teknolojilerinden bahsederek işe başlayalım. LG Q8 modelinde 5.2 inç, mini olarak değerlendirilen bir ekran boyutu kullanılmış. Tabi bu ilk ekranımız. IPS özellikli olan ekranın çözünürlüğü ise 2K olarak açıklandı. LG V20 modelinde olduğu gibi ikinci bir ekran daha barındıran telefonun, ikinci ekranı ise 1040 X 160 piksel çözünürlüğünde. Genel ekran teknolojisinin bir hayli başarılı olduğunu iletmek gerekiyor.

Teknik Detaylar

LG’nin hemen her serisinde teknik detaylara farklı derecede dikkat çekiliyor. Öyle ki LG G6 markasında kullanılan eski işlemciler epey bir soruna neden olmuştu. Bu modelde ise V20 sistemine çok benzer bir sistem görüyoruz.

Snapdragon 820, yani bir önceki nesil amiral gemisi işlemcisiyle beraber gelen akıllı telefonunun, hız değeri 2.2 GHz. Adreno 530 grafik sürücüsüyle beraber performans konusunda maksimum değerleri sunacak olan yeni modelin, 4 GB RAM bellek ve 32 GB standart depolama alanı dikkat çekiyor.

3000 mAh değerinde batarya ve Android 7.0 işletim sistemine sahip olacak olan LG Q8, tüm bu detaylar üst üste konulduğunda yine başarılı modeller olacak dikkat çekecek. Fakat özellik kısmında çok fazla fark olmadığını da hatırlatalım.

Kamera Teknolojisi

Son olarak yeni mini modelin kameralarına geçelim. Yine arka kısımda ortalanmış çift kamera kullanımı yaptığı görülen akıllı telefonun, 8 MP ve 13 MP değerinde arka kameraları bulunuyor. 4K çekim yapabileceğiniz kameralarda LG V20’nin sunduğu teknolojilere de doğrudan yer verilmiş durumda. Ön kısımda da 5 MP değerinde kamera kullanımı yapan modelin 4K çekimlere de izin verecek bir teknolojisi mevcut.

Ekstralar: Telefon IP67 sertifikasına sahip ve flac özel bir ses sistemi kullanıyor.

Kısa süre sonra satışa çıkacak olan modelin fiyatı konusundaysa bir açıklama yok. Fakat çok ucuz bir model beklemeyin.