LG G7 Daha Yüksek Performansla Geliyor

Bir süredir ne zaman tanıtılacağı tartışmaları devam eden yeni akıllı telefon serisi LG G7 modeli için sona gelindi. Marka tarafından yapılan açıklamalar ise LG’nin bambaşka bir hedef çizeceğini göstermekte. Son gelen iddialarda yine LG G7 modelinin eski donanımlarla beraber gelebileceği belirtilmişti. Fakat marka yöneticileri bu durumu yalanlayan yeni açıklamalar yaparak umutları yeniden alevlendirdi.

LG G7 İle Strateji Değişiyor

Yapılan açıklamalara göre LG G7 akıllı telefonları işlemci kısmında daha başarılı bir akıllı telefon olacak. Eski işlemcileri kullanmaktansa LG G7 akıllı telefonları içerisinde Snapdragon 845 modelinin yer aldığını göreceğiz. Yeni amiral gemisi işlemcilerin markaya kazandıracağı artılar tartışılmaz. Bunun dışında 6 GB RAM bellek miktarının sunulacağı ve RAM bellek miktarının yenilenmiş RAM teknolojisiyle geleceği açıklandı. LG G7 akıllı telefonlarının başka bir detayının ise kameraları olacağından söz ediliyor.

Hem arka kısımda hem de ön kısımda markanın çift kamera kullanımı yapacağı ve toplamda 4 farklı kameraya yer verileceği konuşuluyor. Tabii ki kameraların sistemleri konusunda bir bilgi bulunmuyor. Tüm bu özelliklerin yanı sıra markanın bundan sonra yeni modelleri, yeni amiral gemilerini sunmak yerine serilerini güncelleme yoluna gideceği bilgisi de var. Yani LG G8 değil, öncelikle LG G7 Plus, LG G7 Mini gibi modeller görmek mümkün olacak. Detayları tanıtımla beraber öğreneceğiz.