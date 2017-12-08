LG G7 İris Tarayıcıyla Beraber Gelebilir

LG’nin yeni amiral gemisi konumunda olacak olan LG G7 akıllı telefonları için ilk iddialar ortaya çıkmaya başladı. LG G6 ile istediği başarıyı elde edemeyen ve eski seri Snapdragon işlemcilerini kullanmasıyla beraber geri planda kalan marka, geçtiğimiz seneyi LG V30 modeline kadar zararda kapatmıştı. LG G7 için gelen ilk iddialarda, bu kez markanın çok daha emin adımlarla ilerleyeceğini gösteriyor. İşlemci konusunda mutlaka yeni işlemci tercihi yapacağı belirtilen markanın, güvenlik konusunda nasıl bir sistem sunacağı da yavaş yavaş görülmeye başladı.

LG G7 İle Gelişmiş Göz Tarama Sistemi

Yine biyometrik güvenlik önlemlerini alacağı belirtilen Güney Koreli devin, bu kez çok daha gelişmiş bir İris tarayıcı kullanacağı belirtiliyor. İris tarayıcının niteliklerinin neler olacağı konusunda ise patent görsellerinin ortaya çıktığı gördük.

Paylaşılan görsellere göre LG G7 iris tarayıcısı, gözü tam olarak algılayacak şekilde oluşturulacak. Karanlık ortamlarda bile maksimum algılama oranı ise özel bir ışıklandırma alanı kullanılacak.

Eski tip İris tarayıcılarda kullanılan kızılötesi ışıkların yerine, kızılötesi görüntünden normal görüntüye geçebilen bir kamera geliştirdiği görülen LG’nin, bu sayede kullanacağı sensörlerin ve ışınların sayısı da azaltılmış olacak. Yani LG G7 serisinin üst çerçeve bölümünün daha ince tutulması sağlanacak. Telefonun yeni özellikleri ortaya çıkmaya başladıkça paylaşmaya devam edeceğiz.