08.12.2017 20:38

LG G7 İris Tarayıcıyla Beraber Gelebilir

LG G7 akıllı telefonlarının sahip olacağı iris tarayıcı hakkında önemli bilgiler var. LG G7 İris tarayıcı birçok ilkle beraber gelecek? Yeni patent görselleri!

LG’nin yeni amiral gemisi konumunda olacak olan LG G7 akıllı telefonları için ilk iddialar ortaya çıkmaya başladı. LG G6 ile istediği başarıyı elde edemeyen ve eski seri Snapdragon işlemcilerini kullanmasıyla beraber geri planda kalan marka, geçtiğimiz seneyi LG V30 modeline kadar zararda kapatmıştı. LG G7 için gelen ilk iddialarda, bu kez markanın çok daha emin adımlarla ilerleyeceğini gösteriyor. İşlemci konusunda mutlaka yeni işlemci tercihi yapacağı belirtilen markanın, güvenlik konusunda nasıl bir sistem sunacağı da yavaş yavaş görülmeye başladı.

LG G7 İle Gelişmiş Göz Tarama Sistemi

Yine biyometrik güvenlik önlemlerini alacağı belirtilen Güney Koreli devin, bu kez çok daha gelişmiş bir İris tarayıcı kullanacağı belirtiliyor. İris tarayıcının niteliklerinin neler olacağı konusunda ise patent görsellerinin ortaya çıktığı gördük.

LG G7

Paylaşılan görsellere göre LG G7 iris tarayıcısı, gözü tam olarak algılayacak şekilde oluşturulacak. Karanlık ortamlarda bile maksimum algılama oranı ise özel bir ışıklandırma alanı kullanılacak.

LG G7

Eski tip İris tarayıcılarda kullanılan kızılötesi ışıkların yerine, kızılötesi görüntünden normal görüntüye geçebilen bir kamera geliştirdiği görülen LG’nin, bu sayede kullanacağı sensörlerin ve ışınların sayısı da azaltılmış olacak. Yani LG G7 serisinin üst çerçeve bölümünün daha ince tutulması sağlanacak. Telefonun yeni özellikleri ortaya çıkmaya başladıkça paylaşmaya devam edeceğiz.

LG G7

Kategoriler: LG Mobil Teknoloji Haberleri
Etiketler: G7 özellikleri iris tarayıcı lg g7 LG patent