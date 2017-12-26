LG V30 ve LG V30+ Oreo Güncellemesi Aldı

LG G6 serisinde yaşanan şok sonrasında, markanın akıllı telefon sektöründeki bu sene tek dayanağı olan LG V30 akıllı telefonları için LG’nin kapsamlı çalışmaları devam ediyor. Mobil teknolojilerinde gündem olan yeni akıllı telefonlar için yapılan çalışma ise yazılım desteği olarak devam etmeye başladı. Bu noktada en büyük adım ise Android Oreo güncellemesi oldu. Daha önce güncelleme için bazı testleri başlatan ve güncellemenin yayınlanması adına beta testlerini açan marka, hemen sonrasında LG V30 ve LG V30+ modelleri için yeni güncellemelerini yayınladığını duyurdu. Bu da demek oluyor ki testler istenen başarıyı elde etti.

LG V30 ve LG V30+ Güncelleme Sonrasında Neler Kazandı?

Pil ömrü iyileştirmeleri, pil kullanım konusunda daha iyi sistemler, resim içerisinde resim, yeni bildirim ayarları gibi Android Oreo özelliklerinin tamamı akıllı telefonlara eklendi. Bunun dışında LG V30 ve LG V30+ modellerine bazı özel iyileştirmelerde getiriliyor. İlk olarak LDAC kablosuz ses teknolojisinin iyileştirildiğini ve markanın kendi arayüz iyileştirmelerini yaptığını da söylemek gerek.

Tüm bu özellikler ve saymadığımız daha birçok düzenleme LG V30 ve LG V30+ akıllı telefonlarına sunulmuş oldu. Fakat güncellemenin tamamen yayınlanması biraz zaman alacak gibi duruyor. OTA üzerinden güncellemelerin dağıtılmasının 3-4 haftayı bulması bekleniyor.