İlk asgari ücrete ve sonrasında memur ve emekliye yapılan zam, bir çok ödemeyi etkiledi. Temmuz 2023'te yeni zam oranları belirlenmesi sosyal yardım ödemelerinin de zamlanmasını sağladı. Ağustos ayı itibari ile ödenecek olan çok fazla kalemde destek ödemesi zam oranında artacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konu ile alakalı gerekli zam açıklamalarını sosyal medya hesabından ve bakanlığın resmi sitesinden duyurdu. Evde Bakım Maaşı, dul ve yetim aylığı, Aile Destek Programı, SED ödemeleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

SSK BAĞ-KUR'luya 5,23, memur emeklisine yüzde 7,45 refah payı artışı enflasyon oranının üzerine eklendi. Memur emeklileri 15 günlük fark ödemesini bugün itibari ile almaya başlamış iken SSK ve Bağkur'lu da zamlı maaşlarını 17 Temmuz itibari ile almaya başladı. Bu kapsamda devletin sunduğu destek ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağı, TBMM'ye sunulup sunulmayacağı merak edilmekteydi. Bir çok destek ödemesine onay, TBMM kapanmadan verilmiş bulunup, zamlı miktarları da kamuoyuna sunulmuştu. İşte Aile Bakanlığı tarafından onay alan hane ya da bireye ödenen destek ödemeleri ve miktarları

Evde Bakım Maaşı da zamlı ödemeler arasındaki yerini almış bulunuyor. Ocak zammı öncesinde 3336 TL olarak ödenen evde bakım maaşı, yılbaşı sonrasında 4336 TL olarak ödenmeye başlamıştı. Temmuz zammı sonrasında Ağustos ayında evde bakım maaşı tekrardan zamlı ödenmeye başlayacak. Yüzde 17.55 artış göz önünde bulundurulursa bu ödeme 5097 TL'ye çıkacak.

Dul ve Yetim Maaşı da enflasyon oranında zam alacağı açıklanırken, yüzdelik olarak hak sahibi olan birey bu miktarları araştırıyor.

Dul ve yetim aylığı alanlara da yüzde 25 oranında zam yapıldı.

En düşük emekli aylığı 7.500 TL ile hesap yapıldığında;

Yüzde 75 oranında dul aylığı veya yetim aylığı alan bir kişi 5.625 TL,

Yüzde 50 oranında hissesi olan bir kişi 3.750 TL,

Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 1.875 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak. Örneğin kök maaşı 5.000 TL olan dul ve yetim aylığı alan bir vatandaşın maaşı yüzde 25'lik emekli zammı ile 6.250 TL'ye yükselecek.

Buna yüzde 4 ek ödeme ilave edilecek ve maaş 6.500 TL'ye yükselecek.

Sed yardımları için de zam konusu merakla araştırılmaktaydı. Okul öncesi çocuklar için 2059 TL olan destek ödemesi, zamlı olarak 2421 TL'ye yükseldi. İlköğretim çağındaki çocuklar için 3090 TL olan destek ödemesi, 3632 TL olarak güncellendi. Ortaokul çağındaki çocuklar için 3295 TL olan destek ödemesi ise 3874 TL'ye çıkarıldı. Yükseköğretim düzeyindeki çocuklar için 3078 TL olan destek ödemesi ise 4358 TL'ye yükseltildi. Muhtaç gençler için yapılan destek ödemeleri de 1648 TL'den 1937 TL'ye çıkarıldı.