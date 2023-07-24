Milyonlarca emekli vatandaş Temmuz ayı maaş zammını merakla takip ediyordu. Geçtiğimiz günlerde yeni Zamlı emekli maaşları açıklandı. Emekliye yapılan zam %25 oranında oldu. Ancak kamuoyunda bazı soru işaretleri de vardı. En düşük emekli maaşına zam geldi mi gelmedi mi sorusunun yanıtı meraklı araştırılıyordu. Nihayet emeklinin araştırdığı O sorunun cevabı da belli oldu. En düşük emekli maaşı alan vatandaşlara akşam müjdesi verildi maaşlara zam geliyor.

TBMM'DE EMEKLİ MAAŞLARI ONAYLANDI

Emekli maaş zammı için hazırlanan kanun teklifi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından TBMM'ye geçtiğimiz günlerde sunulmuştu. Hazırlanan kanun teklifinde emekliler için %25 oranında zam talep edildi. Yapılan oylama sonucunda da %25'lik zam kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile resmi gazetede yayınlanan zam kararı kesinleşmiş oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI DA BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yılbaşında 5500 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı Geçtiğimiz aylarda ek zam ile arttırılmıştı. Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre en düşük emekli maaşına 2.000 TL'lik bir zam yapıldı ve 7.500 TL oldu. Fakat Temmuz ayında en düşük emekli maaşına zam gelmediği yönündeki iddialar milyonlarca emekliyi hüsrana uğrattı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKACAK MI?

Bir süredir sosyal medyada en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekileceği yönünde bazı iddialar dolaşmaktaydı. Ancak en düşük emekli maaşına Şu an için ek bir düzenleme düşünülmüyor. Yani en düşük emekli maaşında yeni bir artış yapılmayacak.

Çünkü emekli maaş zammı kök maaş hesabı üzerinden yapılıyor. Bu sebeple de en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar yine 7.500 TL almaya devam edecek. Kök maaşa göre emekli maaş zammı sonrası yeni zamlı Maaşlar ise şöyle oldu:

Kök maaşı 6.000 TL olan emekliler, %25 artışla 7.500 TL maaş alacak. Ek ödemeyle 7.800 TL’ye yükselecek.

Kök maaşı 7.500 TL olan emekli, %25 artışla 9.375 TL maaş alacak. Ek ödemeyle 9.750 TL’ye ulaşacak.

Kök maaşı 8.000 TL olan emekli, %25 artışla 9.687 TL maaş alacak. Ek ödemeyle 10.074 TL’ye çıkacak.

Fakat son dönemlerde en düşük emekli maaşına ve emekli maaşlarına seyyanen zam konusunda yoğun ısrarlar var. Bugün yapılan kabine toplantısında bu konuda görüşülecek. Bu kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama merakla takip ediliyor.