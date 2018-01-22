Meizu 15 Plus için İddialı Detaylar Ortaya Çıktı

Adını çok duymuyor olsak da yavaş yavaş çok satan markalar arasındaki yerini almaya başlayan Meizu, fiyat performans ürünlerinin yanı sıra yeni model akıllı telefonlar üzerinde de

Adını çok duymuyor olsak da yavaş yavaş çok satan markalar arasındaki yerini almaya başlayan Meizu, fiyat performans ürünlerinin yanı sıra yeni model akıllı telefonlar üzerinde de çalışmalara başladı. Markanın son olarak Meizu 15 Plus amiral gemisi serisiyle beraber kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.

Bu seriyle beraber ise üst düzey özelliklerin sunulması ve yeni nesle geçiş yapılması beklenmekte. Tanıtım için net bir tarih yok ancak Meizu 15 Plus modeli için özelliklerde bir bir paylaşılıyor.

Meizu 15 Plus Amiral Gemilerini Aratmayacak?

Yeni gelen bilgilere göre Meizu 15 Plus akıllı telefonları, amiral gemilerinde yer alan özelliklerle beraber gelecek. Samsung ile yapılan anlaşmaya göre Exynos 8895 işlemcileri ya da bir başka amiral gemisi serisi olan Snapdragon 845 modeli ile gelmesi beklenen akıllı telefonların, ekran kısmında da önemli değişiklikler getireceği beklentisi var.

Sonsuz ekran teknolojisinde olduğu gibi neredeyse tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon olarak gelecek olan Meizu 15 Plus, ekrana gömülü olarak gelen parmak izi sensörlerine de sahip olabilir. Bu özellikleri dışında yeni görselleri de ortaya çıkan Meizu 15 Plus, çift arka kamera ile gelen iddialı akıllı telefon modellerinden de biri olacak. 560-570 dolar arasında bir fiyata da sahip olması beklenen telefonların ne zaman tanıtılacağı konusunda bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde çıkış tarihini sitemizden açıklayacağız.