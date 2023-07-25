Memur ve memur emeklileri için müjdeli haber geldi. Uzun süredir görüşülen memur ve memur emeklilerine kira yardımı nihayet meclisten geçiyor.

1 Ağustos’ta başlayacak olan toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde en dikkat çekici konu kira yardımı. Kiraların fahiş fiyatlara çıkması ardından hükümet özellikle vatandaşın kira sorunu çözmek için çözümler üretiyor. Onlardan biri de kira yardımı yapılması. Kira yardım konusu özellikle memurların ilk talep ettikleri konuydu. AKP yetkilileri bu konuyu masaya yatırdı ve kanun için teklif hazırlandı.

Asgari ücretin artmasıyla kiralar yeniden arttı. Vatandaş özellikle barınma konusunda büyük sorunlar yaşıyor. Kiracı ve ev sahipleri arasında yaşanan kavgaların boyutları her gün büyüyor. Konuyla ilgili olarak acil bir çözüm arayışına giren yetkililerden kira yardımına yeşil ışık yandı.

Memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos'ta başlayacak. Toplu Sözleşmesi görüşmeleri öncesinde Memur- Sen ve Türkiye Kamu-Sen tekliflerini açıkladı.

Memur-Sen'in teklifleri arasında "Memurlara aylık 7 bin 650 lira kira yardımı yapılsın. Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4 bin 850 lira ikramiye verilsin. Eş yardımı 2 bin, çocuk yardımı 500 liraya çıkarılsın, aile yardımı emeklilere de verilsin. Kadın kamu görevlilerinin ücretli doğum izinleri 32 hafta olsun. Doğum yardımı 5 bin 98, evlenme yardımı 24 bin 215, ölüm yardımı 19 bin 372 lira olarak ödensin." en dikkat çekici maddeler arasında yer aldı.

Bu maddelerden hükumetin kira yardımı konusunu masaya yatırdığı ve 8000 TL kira yardımı için çalışmaların başladığı kulislerden gelen bilgiler arasında yer aldı.