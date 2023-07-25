İhracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler, Merkez Bankası'nın kredileri sınırlandırıcı tüm tedbirlerinin dışında tutuldu.Alınan kararlar resmi gazatede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bunun yanında İhracat, yatırım, tarım , esnaf kredileri ve deprem bölgesine yönelik krediler bu sınırlandırmanın dışında tutuldu.

Sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ

Finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine, ihtiyaç kredilerinde ise değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırının korunmasına karar verildi.

KREDİ KARTI NAKİT KULLANIMINA UYGULANAN FAİZ ORANI YÜKSELTİLDİ

Enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltildi. Kredi kartı gecikme faizi ise yüzde 2,13 oldu.

Söz konusu oran 25 Temmuzda Merkez bankası'nın resmi internet sitesinde yayımlanarak 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olacak.