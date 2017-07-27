Moto GamePad Mod Ortaya Çıktı

Moto GamePad Mod duyurusu yapılı. Moto GamePad Mod nasıl özelliklere sahip? Hangi cihazlara eklenecek? İşte tüm detaylarıyla Moto GamePad Mod ve ilk özellikler!

Kısa bir süre önce tanıtılan Moto Z2 Force akıllı telefonlarıyla beraber Motorola, amiral gemisi serilerini genişletmeyi başarmıştı. Oldukça beğeni toplayan yeni modelle beraber markanın bazı yeni modları da ortaya çıktı. Telefonların arka kısmına bağlanan ve oldukça işlevsel olan aksesuarlar olarak değerlendirilen, Motorola’nın fark yarattığı seriler olan modlar için yayınlanan son mod ise Moto GamePad Mod oldu. Moto Z serilerinde kullanılacak olan yeni Moto GamePad Mod detaylarıysa bir hayli beğeni toplayacak cinsten. Hemen yeni modun detaylarına geçelim.

Moto GamePad Mod Maksimum Oyun Keyfi

Moto GamePad Mod, tabi ki oyunlara özel olarak hazırlanmış bir seri. Z2 Force serisinin güçlü donanımıyla beraber, 3D oyunlar için kullanılabilecek olan Moto GamePad Mod üzerinde ise bir oyun kolundan beklenen hemen her kontrol tuşu ise bulunuyor. Üzerinde 2 Analog bulunan oyun kolunun, 4 adet tuşu ve kontrol butonları bulunuyor.

Standart bir oyun kolunda aranan hemen her detaya sahip olan modun en büyük avantajıysa üzerinde bulunan bataryası. 1.035 mAh değerinde bataryayla beraber gelen yeni mod, telefonlarında şarj edilmesini sağlıyor. Ayrıca telefonların üzerinde yer alan kulaklık girişi sayesinde de Moto Z üzerinde mod nedeniyle kapanan kulaklık girişinden yararlanılabiliyor. Kendi sistemine sahip olan modun fiyatıysa 60 dolar olarak açıklandı. Ülkemiz için tabi ki fiyat henüz belli değil.