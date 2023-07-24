Emekli memur asgari ücretli geçtiğimiz günlerde zamlı maaşlarını öğrenmişti. Temmuz ayının sonlarına doğru adım adım yaklaşırken yeni zam müjdeleri de gelmeye devam ediyor. Sendikalar ve belediyeler arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapılıyor. Görüşme sonuçlarına göre de maaşlara rekor artışlar yapılıyor. Az önce yeni bir iş sözleşmesi daha imzalandı. Bu kapsamda maaşlara 2.500 TL'lik bir artış daha yapıldı. En düşük maaş ise 14.000 TL'ye yükseldi.

Temmuz ayının son günlerinde de yeni zam haberleri gelmeye devam ediyor. Memur maaş zammı emekli maaş zammı ve asgari ücret zammı sonrası gözler belediyelerin sendikalarla yaptığı iş sözleşmesi görüşmelerine çevrildi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni zamlı Maaşlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya devam ediyor. Bugün de yeni bir zam haberi daha verildi. Maaşlara artış yapıldı. 2500 TL'lik zam haberi az önce geldi. Artık en düşük maaş 14.000 TL olarak ödenecek. Son dakika zaman haberim müjdesi ve detaylar haberimizde…

TEMMUZ AYINDA ZAM MÜJDELERİ DEVAM EDİYOR

Temmuz ayı milyonlarca kişi için adeta zamanı olarak biliniyor. Asgari ücretliler, emekliler ve memurlar temmuz ayını iple çekerken zamlı maaşları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Asgari ücrete %34 oranında artış yapılırken emekli maaşlarına ise %25 zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zam oranı ise %17.55 enflasyon farkı olurken 8077 TL'lik de ek zam verildi.

Bir yandan da belediyelerin sendikalarla görüşmeleri ve pazarlıkları devam ediyor. Temmuz ayında yeni toplu iş sözleşmesi duyuruları yapılıyor. Bugün de yeni bir duyuru daha var. Belediyeler ve sendikalar arasında yeni bir anlaşma sağlandı.

MAAŞLARA 2500 TL ARTIŞ YAPILDI

Günün yeni toplayış sözleşmesi haberi yeni pazar Belediyesi'nden geldi. Belediye iş sendikası ile masaya oturan Yeni Pazar Belediyesi belediye personeline en düşük maaşı 14.000 TL'ye çıkardı. Yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında personellerin maaşlarında 2.500 TL'lik bir artış yapılmasına karar verildi.

Yeni Pazar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, aynı zamanda belediye bünyesinde çalışan personellerin sosyal haklarında da iyileştirme yapıldığı bildirildi. Binlerce belediye personelinin maaşı bu sözleşme ile birlikte değişti. Yapılan açıklamada yeni zamlı maaşların belediye personeline hayırlı olması dilendi.

TEMMUZ AYI TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

Temmuz ayında belediyeler ve sendikalar arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri aralıksız olarak devam ediyor. Yeni iş sözleşmeleri yapılması halinde haberlerimizde sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.