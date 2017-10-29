Need for Speed Payback İçerisinde Hangi Arabalar Bulunacak?

Efsane haline gelen yarış serilerinden biri olan Need for Speed, bir süredir istediği başarı yakalayamıyordu. Bir dönem en çok oynanan yarış oyunu serisi olarak öne çıksa da son dönemde yapısının değişmesi ve rakip oyunların güçlenmesi serinin geride kalmaya başlamasına neden olmuştu. EA Games ise bu konuda önlemi çabuk aldı ve Need for Speed Payback oyunu ile geri döneceklerini gösterdi. Yeniden aksiyon dolu bir hikayeyi kullanıcılara sunacak olan yapımın çıkışına yaklaştıkça detaylarda gelmeye başladı. Bu kez EA Games oyunda yer alacak araçları açıkladı.
Need for Speed Payback Araçları
Tamamen gerçeğe yakınlık teması ile oluşturulmuş olan araçların sunulacağı Need for Speed Payback, gerek grafiklerde gerekse de araç dinamiklerinde maksimum gerçekçilik sunacak.
Bu nedenle oyunda yer alacak olan araçların biraz daha merak edildiğini görüyoruz. Need for Speed Payback oyunu için firmanın yayınladığı araçlarda oldukça iddialı. Need for Speed Payback araçlarına geçelim.
- Porsche 911 Carrera S (991)
- Porsche 911 Carrera S (993)
- Porsche 911 GT3 RS (991)
- Porsche 911 RSR 2.8
- Porsche 918 Spyder
- Porsche Cayman GT4
- Porsche Panamera Turbo
- Lamborghini Aventador Coupé
- Lamborghini Diablo SV
- Lamborghini Huracán Coupé
- Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV
- Nissan Skyline 2000 GT-R
- Nissan Skyline GT-R V-spec 1993
- Nissan Skyline GT-R V-spec 1999
- Nissan 180SX Type X
- Nissan 350Z
- Nissan Fairlady 240ZG
- Nissan GT-R Premium
- Nissan Silvia Spec-R Aero
- BMW M2
- BMW M3 E46
- BMW M3 E92
- BMW M3 Evolution II E30
- BMW M4 GTS
- BMW M5
- BMW X6 M
- Chevrolet Bel Air
- Chevrolet C10 Stepside Pickup
- Chevrolet Camaro SS
- Chevrolet Camaro Z28
- Chevrolet Corvette Grand Sport
- Chevrolet Corvette Z06
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