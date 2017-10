Need for Speed Payback İçerisinde Hangi Arabalar Bulunacak?

Need for Speed Payback oyunu içerisinde yer alacak olan tüm araçlar açıklandı. Need for Speed Payback içerisinde EA Games nasıl sürprizler yapacak?

Efsane haline gelen yarış serilerinden biri olan Need for Speed, bir süredir istediği başarı yakalayamıyordu. Bir dönem en çok oynanan yarış oyunu serisi olarak öne çıksa da son dönemde yapısının değişmesi ve rakip oyunların güçlenmesi serinin geride kalmaya başlamasına neden olmuştu. EA Games ise bu konuda önlemi çabuk aldı ve Need for Speed Payback oyunu ile geri döneceklerini gösterdi. Yeniden aksiyon dolu bir hikayeyi kullanıcılara sunacak olan yapımın çıkışına yaklaştıkça detaylarda gelmeye başladı. Bu kez EA Games oyunda yer alacak araçları açıkladı.

Need for Speed Payback Araçları

Tamamen gerçeğe yakınlık teması ile oluşturulmuş olan araçların sunulacağı Need for Speed Payback, gerek grafiklerde gerekse de araç dinamiklerinde maksimum gerçekçilik sunacak.

Bu nedenle oyunda yer alacak olan araçların biraz daha merak edildiğini görüyoruz. Need for Speed Payback oyunu için firmanın yayınladığı araçlarda oldukça iddialı. Need for Speed Payback araçlarına geçelim.