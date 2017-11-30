Nihat Doğan’dan koğuş kalk pozu

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan paylaştıkları ve söyledikleri ile gündem yaratmaya devam ediyor. Survivor 2018 All Star kadrosunda yer alan Nihat Doğan 2011 yılında Survivor’a katılmış finale kadar gelmiş ancak birinci Derya Büyükuncu olmuştu. Bu sene Survivor’a gideceğini ise “Kardeşlerim Sizlerin desteğiyle Yarım kalan öksüz bir hikayeyi tamamlamaya Survivor All Star 2018’e gidiyorum.. dualarınızı benden esirgemeyin.. Bu zamana kadar survivor hakkında tüm bildiklerinizi unutun. Mekanın sahibi geliyor” sözleriyle açıklamıştı.Doğan, Söylemezsem Olmaz programı öncesi instagram hesabından fotoğraf paylaşarak takipçilerini programını izlemeye davet etti.

Söylemezsem Olmaz’da Nihat Doğan rüzgarı

Beyaz TV’de Nihat Doğan Bircan İpek ve İlkay Buharalı beraber yaptığı Söylemezsem Olmaz programında halısahada çok iyi oynadığını orta sahada dinamo gibi olup her pazartesi arkadaşlarıyla beraber düzenli olarak halısaha yaptığını açıkladı. Maç oynarken kendinden geçip arkadaşları arasında iyi oynayanlar arasında gösterildiğini anlatan Nihat Doğan sözlerine ise askerdeyken 7 gün disko cezası aldığını disko cezasını daha önce bilmediğini disko ile anısı ekranlardan seyircilere duyurdu.