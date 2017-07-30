Nokia 3 için Yeni Güncelleme Müjdesi Geliyor

Nokia, kısa süre önce ülkemizde de Android modelleriyle yer almaya başladı. Vodafone ile yapılan anlaşma sonrasında ortaya çıkan yeni seri akıllı telefonların, ülkemizde şimdilik Vodafone üzerinden satışına devam ediliyor. Nokia 5, Nokia 6 ve Nokia 3 modellerinin satışına devam edilirken, bu serileri tercih eden kullanıcılar için yeni haberlerde gelmiyor değil. Yapılan açıklamayla beraber ortaya çıkan yeni haberlerden birisi de Nokia 3 serisiyle alakalı. Modellerin içerisinde en sınırlı özelliklere sahip olan seri olarak gösterilse de Nokia’nın söz verdiği gibi yazılım desteği almaya da devam eden serinin, şimdilerde de yeni bir güncelleme daha alacağı ortaya çıktı.

Nokia 3 Android Nougat Güncellemesi Alacak

HMD Global tarafından yapılan açıklama sonrasında Nokia 3 modellerinin Android Nougat güncellemesi alacağı öğrenildi. Yeni açıklama sonrasında modellerin Android Nougat 7.1.1 sürümü için hazırlıklar başladı. Şu an için güncellemenin dağıtıma çoktan başladığı fakat bölge bölge dağıtımın yapılması nedeniyle güncellemelerin bir süre daha zaman alması bekleniyor.

Nokia 3 için Android Temmuz ayı güncellemelerinin de dahil edileceği yeni sistemde Nokia 3 akıllı telefonlarının çok daha kararlı hale getirileceği de açıklandı. Tüm Android Nougat 7.1.1 özelliklerini alacak olan Nokia 3 modelinin, güncelleme sürüm notlarının da henüz yayında olmadığını hatırlatalım.