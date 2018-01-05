Nokia 6 (2018) Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Ülkemiz Fiyatları

HMD Global tarafından beklenen açıklama bugün geldi. Marka uzun süredir beklenen yeni orta segment amiral gemisi akıllı telefonlarının tanıtımını gerçekleştirdi. Nokia 6 (2018) adı ile gelen yeni akıllı telefonların özellikleri ve tasarımı ise beklentilerin bile üzerine çıkmayı başardı. Hemen Nokia 6 (2018) modelinin ilgi uyandıran özelliklerine geçelim.

Nokia 6 (2018) Tasarımında Beğeni Toplayan Çizgiler!

Telefonların tasarımından söze başlamak gerekiyor. Çünkü tasarım beklentileri tam anlamıyla karşılaşmış durumda. Tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon söz konusu değil ancak, yanlardan kavisli ve oldukça şık duran bir telefon karşımızda. Alt ve üst çerçeve kısımlarını görmezsek yanlardan çok başarılı bir çerçeve alanı kullanıldığını söyleyebiliriz. Bunun dışında parmak izi sensörleri de arka kısma taşınmış durumda. Parmak izi sensörlerinin üstünde yer alan tek kamera ve flaş ışığı da uzunlamasına yerleştirilmiş. Kısacası başarılı bir tasarım gördük.

Nokia 6 (2018) Ekran Özellikleri

Ekran tasarımı oldukça başarılı olan Nokia 6 (2018), 5.5 inç boyutunda ekranlara sahip. 1920 X 1080 yani Full HD ekran çözünürlüğü söz konusu. IPS ekranların görüntü kalitesi bakımından orta sınıf için ideal olduğunu ekleyelim.

Nokia 6 (2018) Teknik Özellikler

Telefonların teknik özellikleri kısmında sevindirici detaylar var. İşlemci tercihinden başlayacak olursak Nokia 6 (2018), Snapdragon tercihi ile öne çıkıyor. Geçtiğimiz yılın orta segment için tanıtılan yeni işlemcileri Snapdragon 630 serisini kullanan akıllı telefonlar, 2.2 GHz seviyesine kadar saat hızına çıkabiliyor. 8 çekirdekli işlemcilerin geçtiğimiz sene sunulan telefonlarda oldukça başarılı performans değerleri elde ettiğini gördük.

Grafik birimi olarak Adreno 508 kullanan işlemciye, 4 GB LPDDR4 RAM bellekleri eşlik ediyor. Tabii ki amiral gemisi akıllı telefonlarda gözlenen performans değerlerini elde etmek mümkün değil ancak orta segment için başarılı bir telefon ile karşı karşıya olduğumuz kesin.

Nokia 6 (2018) Kamera Ve Diğerleri

Kamera kısmında çift kameraya geçiş yapılmamış. Arka kısımda f/ 2.0 diyafram açıklığına sahip 16 MP tek arka kamera bulunuyor. Kamera çift LED ışığıyla da destekleniyor. Ön kısımda ise f/2.0 diyafram açıklığında ve tam 84 derece açılı 8 MP kamera var. Bunun USB C desteği Bluetooth 5 desteği ve Android Nougat 7.1.1 işletim sisteminin bulunduğunu ekleyelim. Tabii ki bu modelde Oreo güncellemesi alacak seriler arasında.

Tüm bunların dışında seride yer alan 360 derece OZO ses kayıt özelliğini de unutmamak gerekiyor. Video çekimlerinde maksimum kalite sunan ses kayıt özelliğinin Nokia 8 modelinde de bir hayli sevildiğini biliyoruz.

Bu özelliklerle beraber Nokia 6 (2018) kıllı telefonları 230 dolar çıkış fiyatı ile gelecek. Ülkemizde fiyatların vergi hariç 1050 TL civarında olması bekleniyor.