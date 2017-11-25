Nokia 6 ve Nokia 5 Oreo Beta Güncellemesi Başlıyor

Nokia 6 ve Nokia 5 akıllı telefonları için Android Oreo süreci başladı. Şu an için ilk beta sürümleri gözüktü. Nokia 6 ve Nokia 5 güncellemesi ne zaman geliyor?

HMD Global, adeta Nokia şirketini baştan var etti. Dokunmatik ekran kavramına bir türlü geçiş yapmayı kabul etmemesi ve geçiş sürecinde de kullandığı işletim sistemi beğenilmemesi nedeniyle batan Nokia’nın yeniden dönmesini sağlayan HMD Global, son olarak Nokia 8 modeliyle sektördeki yerini almıştı. Nokia 3,6 ve 5 serisinden sonra gelen Nokia 8 amiral gemisi serilerinde markanın temsilcisi olmuştu.

Tüm bunların ardından HMD Global bir açıklama daha yapmış ve yapılan bu açıklamada da yeni seri akıllı telefonların tamamına Android Oreo güncellemesinin geleceği belirtilmişti. Beklendiği gibi Nokia 8 için beklenen güncelleme de yayınlandı. Şimdi ise Nokia 6 ve Nokia 5 ikilisi için güncelleme çalışması başladı.

Nokia 6 ve Nokia 5 Güncellemesi Ne Zaman Kararlı Sürüm Olarak Gelecek?

Nokia 6 ve Nokia 5 akıllı telefonlarına getirileceği açıklanan Android Oreo güncellemesinin tüm yenilikleri Nokia 6 ve Nokia 5 akıllı telefonlarına getirilecek. Asıl merak edilen ise güncellemenin geliş süreci.

Nokia 8 için çok fazla bekletmeyen firma, Nokia 6 ve Nokia 5 akıllı telefonları içinde beta sürecine çoktan başladı. Bu hızla gidecek olursa Nokia 6 ve Nokia 5 akıllı telefon serileri için Android Oreo güncellemesi birkaç içerisinde yayınlanacak. Kesin süre henüz belli değil.