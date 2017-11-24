Nokia 8 Android Oreo Güncellemesi Dağıtılmaya Başlandı

Android akıllı telefonlar için yeni güncellemeler yayınlanmaya başladı. Son sürüm olan Android Oreo işletim sistemi için bir bir markalardan güncelleme haberleri de gelmeye başladı. İlk olarak Sony tarafından atılan adımlar, hemen arkasından da OnePlus tarafından yayınlanan yeni güncellemenin, Nokia tarafından da beta sürecine alındığı açıklanmıştı. İlk olarak Nokia 8 Android Oreo beta sürümü yayınlanmıştı. Beta sürecinden sonra ise beklenen oldu ve Nokia 8 Android Oreo güncellemesi dağıtılmaya başlandı.

Nokia 8 Android Oreo Kısa Sürede Tamamlanacak

Yeni güncellemenin duyurulmasının ardından, beta süreci sadece 2 hafta sürdü. Bu süre içerisinde Nokia 8 Android Oreo güncellemesinin hazırlıklarının tamamlandığı ve şu an da yeni sürümün yayınlanmaya başladığı açıklandı. Yenilikler kısmında çok kısıtlı bilgilerin sunulduğu görülüyor. Resim içerisinde resim ve yeni bildirimler gibi Android Oreo özelliklerini tamamen alan telefonların ek olarak güvenlik yamalarının yayınlandığı da açıklandı.

Nokia 8 Android Oreo güncellemesinin sonrasında boyut ve sürüm numaraları hakkında da bilgiler verildi. Güncellemenin OTA üzerinden bölge bölge yayınlanmaya devam ettiği belirtilirken, güncelleme boyutu ise 1.5 GB olarak açıklandı. Nokia 8 Android Oreo güncellemesinin tamamlanması içinse birkaç hafta gerekecek.