Nokia Steel HR Ön Siparişe Açılıyor

Nokia Steel HR akıllı saatleri için yeni siparişler açıldı. Nokia Steel HR nasıl özellikler ile öne çıkıyor? Nokia Steel HR fiyatları nasıl?

Nokia, ilk olarak akıllı telefonlar dünyasına geri dönüş yaptı. Markanın hemen hemen her yeni akıllı telefonu başarı elde etti. Nokia 6 modeliyle beraber başlayan yeni akıllı telefon sürecinde son olarak Nokia 8 modellerini piyasaya süren marka, şimdi ise akıllı saat alanında geri dönüş yapacak. Yine Nokia Steel HR modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacak olan marka, Nokia Steel HR modeliyle dikkat toplayacak. Siparişlerinin açılacağı belirtilen akıllı saatin özellikleri de şimdiden öne çıkmasını sağladı.

Nokia Steel HR Nasıl Bir Akıllı Saat?

Nokia Steel HR akıllı saatinin özellikleri ve tasarımı beğeni toplayacak gibi duruyor. Tasarım kısmında başlanacak olursa, tamamen dairesel bir tasarım sunulduğu görülüyor. Klasik görünümlü bir akıllı saat havasına sahip olan seri, bunun yanında hemen hemen tüm akıllı saat özelliklerini taşımakta.

Kalp atış sensörü, kalori takip sistemi, adım sayar gibi birçok özelliği bulunan Nokia Steel HR, 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip. Ayrıca burada bir detay verelim. Akıllı saat yüzme algılama özelliği verilen bir özelliğe sahip.

Bu sistem sayesinde kullanıcı yüzme aktivitesini gerçekleştirdiği zaman süre ve yüzme kalorisi izleme özelliği devreye giriyor. Bunun dışında Nokia Steel HR, 25 güne kadar pil ömrü sunabilmekte. Egzersiz modunda ise 5 güne kadar dayanan şarj sürelerinden söz ediliyor. Tüm bu değerlerle beraber Nokia Steel HR akıllı saatlerinin 180 dolarla siparişlere açıldığı da belirtildi.