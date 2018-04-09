Nvidia 32 Bit Dönemini Kapattığını Açıkladı

Nvidia, ekran kartı konusunda en başarılı şirketler arasında yer alıyor. Son dönemde AMD ekran kartlarının çok daha üzerinde performans sunan serileri piyasaya çıkaran marka, şimdilerde ise bambaşka bir tercih ile gündemde. Yeni alınan karar markanın ekran kartı yazılımları ve Nvidia GeForce CPU ile alakalı. Doğrudan yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre GeForce CPU 32 bit desteği son bulacak. Bu demek oluyor ki bundan sonraki seriler için 64 bit işletim sistemi kullanmak ve 64 bit sisteme sahip olmak zorunlu olacak.

Nvidia 32 Bit Desteğini Ne Zaman Sonlandırıyor?

Hala 32 bit sistemler kullanan kullanıcılar için yolun sonu çoktan gözükmüş durumda. Öyle ki yapılan açıklamalara göre Nisan 2018 sonrasında 32 bit kullanıcıları için güncellemeler tamamen son bulacak. GeForce Experience üzerinden de güncellemeler almak mümkün olmayacak. Özellikle oyuncu serisi ekran kartları için bu durumun oldukça olumsuz sonuçları olacağını söylemek yanlış olmaz. Performans iyileştirmeleri ya da sistem düzenlemeleri yönünde yeni güncellemeler alamayacaksınız.

Bunun dışında güvenlik güncellemeleri kısmında ise süre biraz daha uzun tutulacak. Güvenlik güncellemeleri için 8 ay daha süre verilmiş durumda. 1 Ocak 2019 tarihine kadar güvenlik güncellemeleri alınabilecek. Kısacası Nvidia içinde bir dönemin sonunun geldiğini söylemek gerekiyor. Özellikle eski işletim sistemi sürümlerinde kalan kullanıcılar için bu durum pek memnun edici olmayacaktır.